«Все держится на показаниях девочек»: в Екатеринбурге завершилось расследование дела 84-летнего тренера, обвиненного в педофилии

Осенью в поддержку тренера прошел массовый пикет. Фото: предоставлено адвокатом Николая Ражева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 84-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева. В прошлом году на пенсионера пожаловались две ученицы. Девочки 10 и 14 лет заявили о домогательствах со стороны наставника, однако, Николай Александрович все отрицает. Сначала заслуженного мастера спорта СССР отправили в СИЗО, но первая же апелляция позволила выйти под домашний арест. Сейчас Ражев на свободе, но впереди судебные заседания. Конечно же, если прокуратура утвердит обвинительное заключение.

Защита пенсионера надеется, что этого не произойдет.

- Все держится лишь на показаниях девочек, - рассказала «КП» адвокат обвиняемого Елена Афанасьева. – Было проведено множество экспертиз. Ни на одежде, ни на коже девочек не нашли ДНК Николая Александровича. У одной из потерпевших и вовсе нашли ДНК другого человека. Мы заявили ходатайство, чтобы уголовное дело было закрыто.

По словам Елены Афанасьевой, мать старшей из девочек также попросила приостановить расследование. А родители младшей уже не уверены в показаниях дочери. Ранее становилось известно, что заявление на учителя поступило после того, как он отстранил школьницу от занятий.

- У девочки, которая помладше, репутация выдумщицы. По словам одноклассников, она любит повышенное внимание к себе, распускать сплетни. Ее мама в беседе с психологом призналась, что допускает неточности в высказываниях дочери. Для Ражева это все тяжело. Он всю жизнь занимался спортом, как-то еще держится. Но возраст дает о себе знать, а после перенесенного коронавируса у него проблемы с давлением, - добавила адвокат.

В СУ СК по Свердловской области по-прежнему воздерживаются от комментариев. Санкции статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» предусматривают от 12 до 20 лет заключения. Напомним, что два года назад в Екатеринбурге на 6 лет осудили фитнес-тренера Алексея Сушко. Его признали виновным в мастурбации на глазах маленькой девочки.

А прошлой осенью в уральской столице по обвинению в групповом изнасиловании школьниц задержали троих цыган из Челябинской области.