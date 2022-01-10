Васильев и Березкин были лучшими друзьями с раннего детства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 января в Свердловском областном суде, вероятно, поставят точку в деле о смертельной аварии на Малышева. 4 августа 2019 года художник Владимир Васильев погубил таксиста Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова. Позже сына полковника Росгвардии поймали на попытке подменить анализы. Отец лихача сдал мочу за Владимира, но следователи узнали обо всем после ДНК-теста.

Такой «фокус» расценили как отказ от прохождения освидетельствования и приравняли действия Васильева к статье об аварии в состоянии опьянения с двумя погибшими. Вот уже полтора года виновник ДТП находится в СИЗО. Но в тот роковой день в машине он был вместе со своим лучшим другом – Глебом Березкиным. Володя и Глеб знакомы с первого класса, выросли в одном районе.

Васильев так и не признал, что сел за руль пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на четвертое число они развлекались в квартире Березкина. Но когда на вечеринке кончилось спиртное – решили доехать до дома Васильевых и взять новую партию «горючего». Тратиться на такси не хотелось, и парни тайком взяли ключи у знакомого Никиты Фомина. За считанные минуты парочка промчалась от ЖБИ до центра на коричневой Kia Rio. Васильев так торопился, что разгонялся до 152 км/ч.

После столкновения на перекрестке Малышева – Московская обоих увезли в больницу № 24. Березкин получил тяжкие травмы и еще несколько месяцев передвигался с тростью. Но его проблемы меркнут на фоне того, что грозит Васильеву. Ранее суд уже признал его виновным и назначил 9 лет и 3 года в колонии общего режима. Но потом это решение было отменено.

По словам соседей Березкина, он стал скрытным и лишний раз не выходит на улицу.

- Его почти не видно. Только выйдет из квартиры, прошмыгнет в машину и уедет. Это и неудивительно, не хочет попадаться на глаза. Все прекрасно помнят, кто он и как «прославился», - рассказала на правах анонимности соседка Глеба Березкина.

После аварии Березкин еще несколько месяцев ходил с тростью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Глеба до сих пор держит обиду и семья Васильевых. Об этом «КП» рассказал источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

- В этой дружеской тройке именно Березкин был негласным лидером, - делится источник. – Родители Васильева считают, что именно Глеб сделал их сына уголовником, так как это была его идея поехать за спиртным. Фомин, Васильев и Березкин прекратили общение. Глеб устроился на работу менеджером. Живет затворником.