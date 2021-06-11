Предприятие в Лесном выплатит по миллиону рублей родственникам погибших в ДТП с автобусом

Жуткая авария в Лесном произошла ранним утром 10 июня. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Комбинат «Электрохимприбор» выплатит материальную помощь семьям погибших в страшном ДТП в городе Лесной. Сообщается, что родственники умерших получат по миллиону рублей.

- Также предприятие поможет в организации похорон. Для этого, родственникам необходимо обратиться в ООО "Успенье" и оформить ритуальные услуги. Никаких дополнительных документов не требуется, - отмечают в пресс-службе «Электрохимприбор».

Родные пострадавших в аварии, которые находятся на стационарном лечении, также получат материальную помощь. Размер компенсации не уточняется.

Напомним, жуткая авария в Лесном произошла ранним утром 10 июня. На месте погибли шесть человек. Еще пять человек пострадали. Однако на следующий день число жертв ДТП увеличилось до семи.

По предварительной версии, у муниципального автобуса № 4 отказали тормоза, и он влетел в железные ворота на проходной завода. Водитель в этот момент сигналил, а кондуктор автобуса, где в этот момент находилось около 30 человек, просила пассажиров сгруппироваться.

Как рассказали в региональном СК, подозреваемыми по делу стали не только Александр Зелев, сидевший за рулем «ПАЗа», но еще и 67-летний директор и 61-летний механик транспортного предприятия.