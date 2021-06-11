Число погибших увеличилось до семи: женщина, пострадавшая в ДТП с автобусом в Лесном, умерла

Пострадавших доставляли на вертолете Медицины катастроф в больницу Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличилось число погибших в страшной аварии в закрытом городе Лесном. 10 июня пассажирских автобус ПАЗ наехал на людей возле на проходной у завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».. Предварительная причина – отказ тормозов. На месте скончались шесть человек, а еще пять пострадали. 11 июня стало известно, что женщина, которую доставили в больницу, умерла.

- Женщина скончалась вчера. Сейчас трое пострадавших находятся в реанимации, еще один человек в палате средней тяжести, - прокомментировал пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

Известно, что за рулем автобуса находился 57-летний Александр Зелев. Мужчина утверждает, что у автобуса отказали тормоза, а в этот момент ПАЗ летел с горы. Водитель в этот момент сигналил, а кондуктор автобуса, где в этот момент находилось около 30 человек, просила пассажиров сгруппироваться. Внутри находилось 48 человек. Транспортное средство с большой скоростью влетело в забор, которым придавило сотрудников, которые пришли утром на работу.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

На водителя завели уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В случае если его признают виновным, грозит до 7 лет лишения свободы. Вечером 10 июня Зелева арестовали.

- Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания в ОВД города Лесной, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Неуправляемый автобус, за несколько секунд унесший жизни шести человек, направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства.

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