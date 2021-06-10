Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек в Лесном

Примерно в 07.20 автобус врезался в рабочих комбината в Лесном. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники полиции решили задержать водителя автобуса, который минувшим утром сбил группу людей в закрытом городе Лесном. В аварии погибли шесть человек и еще девять пострадали. После ДТП в правоохранительных органах сообщали, что причиной случившегося могли стать отказавшие тормоза. Тем не менее ближе к вечеру на Александра Зелева, который и сидел за рулем, завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После того, как следователи полиции допросили водителя, его решили заключить под стражу.

- Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания в ОВД города Лесной, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Неуправляемый автобус, за несколько секунд унесший жизни шести человек, направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства

Сотрудники полиции уже выяснили, что утром автобус проходил предрейсовый осмотр, а водитель – медицинский. При этом сам автобус был выпущен в 2012 году. Добавим, что после аварии трех пострадавших на вертолете доставили в ЦГКБ №23 Екатеринбурга. Также в нее было решено положить еще двух пострадавших. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с погибшими в Лесном 10 июня 2021: онлайн-трансляция

Автобус наехал на группу людей. Шесть человек погибли (Подробнее)

Водитель автобуса рассказал, как произошла авария, в которой погибли шесть человек

В Лесной уже вылетели три вертолета медицины катастроф. Также в аварии пострадали пять человек, из них - двое в тяжелом состоянии (Подробнее)

«Она была добрым и мудрым человеком»: близкие рассказали о погибшей в ДТП с автобусом женщине

Елена Кирина восемь лет работала контролером на «Электрохимприборе» (Подробнее)