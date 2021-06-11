Силовики задержали еще двух человек по делу жуткого ДТП в Лесном, где погибли семь человек

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Следователи и полиция задержали еще двух человек по делу жуткого ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек. Напомним, жуткая авария произошла утром 10 июня у проходной завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительным данным, автобус влетел в людей, идущих на комбинат, из-за отказавших тормозов. Неуправляемый «ПАЗ» летел с горы. Водитель в этот момент сигналил, а кондуктор автобуса, где в этот момент находилось около 30 человек, просила пассажиров сгруппироваться.

Первоначально сообщалось о шести погибших, но недавно стало известно, что число жертв увеличилось до семи.

Как рассказали в региональном СК, теперь подозреваемыми по делу стали еще 67-летний директор и 61-летний механик транспортного предприятия, где работал Александр Зелев, сидевший за рулем «ПАЗа».

Также в ведомстве уточнили, что уголовное дело передали из местного следственного отдела в первый отдел по расследовании особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что по резонансному ДТП было возбуждено два уголовных дела. Первоначально СК завел дело по третьей части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Но уже к вечеру 10 июня полиция завела дела и на водителя «ПАЗа» Александра Зелева. Сейчас полиция выясняет, мог ли он избежать аварии.

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