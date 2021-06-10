В афишу на выходные 12-14 июня в Екатеринбурге вошли экскурсии, концерты и цирковые представления
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выходные на этой неделе выпали на 12-14 июня, все потому, что вся страна празднует День России. Куда сходить в Екатеринбурге в День России мы рассказывали в материале. Праздник организуют на площади 1905 года, в Историческом сквере и в Парке Маяковского.
Мы подготовили список мероприятий куда еще можно сходить в Екатеринбурге в эти выходные: 12, 13 и 14 июня.
12 ИЮНЯ
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АРИЯ»
Когда: 12 июня 19:00
Где: МВЦ «ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2)
Контакт: +7 (343) 215-79-98
Билет: 500 – 88990 рублей
Место, куда непременно нужно сходить в выходные – выставочный центр «ЭКСПО», здесь выступит легендарная группа «Ария». Исполнители хитов «Беспечный ангел», «Штиль» и «Потерянный рай» включили уральскую столицу в свое масштабное турне. Живое исполнение давно любимых песен музыканты дополнят самыми современными технологиями.
КОНЦЕРТ RAMIL’
Когда: 12 июня 19:00
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Контакт: +7 (912) 609-44-44
Билет: 1400 – 3600 рублей
Российский певец и автор песен Рамиль Алимов устроит концерт в Екатеринбурге. Его песня «Вся такая в белом» стала лидером по прослушиванию в социальной сети «ВКонтакте». Теле-клуб в эти выходные – еще одно место, куда нужно сходить в Екатеринбурге. Ramil’ споет «Сон», «Плачь и танцуй», «Из-за тебя» и другие песни.
КОНЦЕРТ «ЧЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Когда: 12 июня в 20:00
Где: клуб «Свобода» (ул. Черкасская, 12)
Контакт: +7 (343) 328-43-37
Билет: 1100 – 2200 рублей
Хип-хоп группа «Рыночные Отношения» из Москвы выступит в Екатеринбурге. Коллектив исполняет треки, не предназначенные для широкой аудитории, но любимые своим зрителем. «Бездарь», «Обратно», «Расскажи за андеграунд» – лишь малая часть того, что будет на концерте.
«ЭКСЦЕНТРИК -БАЛЕТ» СЕРГЕЯ СМИРНОВА
Когда: 12 июня 18:00
Где: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)
Контакт: +7 (343) 253-62-39
Билет: 200 – 600 рублей
Еще одно место, куда можно сходить в Екатеринбурге в эти выходные, – Театр музкомедии. Здесь выступят артисты авторского театра танца Сергея Смирнова – лауреата множества премий, постановщика спектаклей и миниатюр, автора номеров для шоу «Танцы» и педагога зарубежных студий.
«Эксцентрик-балет» успешно выступает уже 20 лет и радует зрителей новыми программами.
КВЕСТ «БУНКЕР»
Когда: 12 июня с 10:00
Где: «Другая реальность» (ул. Восточная, 86)
Контакт: http://другаяреальность.рф/
Билет: от 2200 рублей
Куда сходить в Екатеринбурге, чтобы на время стать исследователем-авантюристом – на квест «Бункер». Здесь нужно закончить миссию по письму из прошлого от таинственно исчезнувшего научного сотрудника – найти бункер, восстановить его энергообеспечение, запустить луноход. На квест дается час.
К участию допускаются и дети с 9 лет с сопровождением взрослых.
СПЕКТАКЛЬ «УИКЕНД НА ДВОИХ»
Когда: 12 июня 18:00
Где: Дом писателя (ул. Пушкина, 12)
Контакт: +7 (343) 371-33-70
Билет: 500 – 700 рублей
Юмор, любовь и уникальная актерская игра – это про спектакль Театра на Плотинке. По сюжету домохозяйка знакомится с бухгалтером в отеле. Между ними вспыхивает страсть, но они не хотят рушить свои семьи и договариваются встречаться в один из уикендов раз в году.
В Ельцин Центре можно будет посетить открытый урок по танцам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МАСТЕР-КЛАСС «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛО»
Когда: 12 июня 12:00 – 13:30
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Контакт: https://yeltsin.ru/
Билет: вход свободный по регистрации
Куда сходить в Екатеринбурге в выходные – на занятие «Возвращение в тело». Это сочетание йоги и соматического танца с контактной импровизацией. Мастер-класс позволит расслабиться. Нагрузка низкого уровня интенсивности, поэтому, подойдет и людям старшего возраста.
Ведет занятие танцовщик, педагог по танцам и перформативным практикам, йоге, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» Дарья Байдина.
ЭКСКУРСИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ «ПЕРВАЯ ЛЕДИ»
Когда: 12 июня 16:00
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Контакт: https://yeltsin.ru/
Билет: 800 рублей
Здесь расскажут о судьбе супруги первого президента России Наины Иосифовны Ельциной, в чем заключались обязанности первой леди и о традициях семьи. В программе дегустация блюд по рецептам Наины Ельциной.
ШОУ ГИИ ЭРАДЗЕ
Когда: 12 июня 17:00
Где: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43)
Контакт: https://www.circus-ekaterinburg.ru/
Билет: 1100 – 2000 рублей
«5 континентов» – шоу, на которое можно сходить в Екатеринбурге уже в эти выходные. Программа стартует 12 июня и завершится только 11 июля.
Здесь выступят титулованные артисты с номерами всех цирковых жанров. Зрители увидят на арене львов, тигров, медведей, бизонов, а также выступления лошадей, верблюдов и питонов.
В программу включены: номер «Золотые рыбки» с погружением на морское дно, воздушные полеты на высоте более 23 метров, конный аттракцион «Джигиты — Апачи» и номер клоунского дуэта Лады и Александра Сарнацких.
До 11 июля будут выступать артисты цирка Гии Эрадзе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФЕСТИВАЛЬ «СЛОВА И МУЗЫКА»
Когда: 12 и 13 июня с 12:00
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина,3)
Контакт: https://yeltsin.ru/affair/Slova-i-muzyka-svobody-Izdanie-trete/
Билет: 500, 900, 2200, 3700, 5800 рублей
Третье издание фестиваля. В этом году его тема – «Свобода как неотъемлемое право». В разговорной части примут участие известные представители творческих профессий: главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, журналисты: Николай Сванидзе, Михаил Козырев и Дмитрий Муратов, писатель Дмитрий Быков и экономист Наталья Зубаревич.
Споют группы: «Машина времени», «Звери», «Молчат дома» и OQJAV.
Кстати, «Слова и музыка свободы» вошел в нашу подборку летних фестивалей 2021 в Екатеринбурге.
Слова и Музыка свободы пройдет в третий раз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
13 ИЮНЯ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
Когда: 13 июня 10:30 и 12:30
Где: Живой театр (ул. Малышева, 58а)
Контакт: +7 (912) 614-63-13
Билет: 500 рублей
Спектакль для самых маленьких. Сюжет разворачивается в бумажном мире. Карандаши-музыканты расскажут детям, о том, что обманывать, жадничать и обзываться — нехорошо.
ПОКАЗ ФИЛЬМА О ГОЙЕ
Когда: 13 июня 15:00
Где: Премьер зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Контакт: https://new.premierzal.ru/
Билет: от 300 рублей
Куда сходить в Екатеринбурге в выходные – на кинопоказ о жизни именитого художника Испании – Франсиско Гойи. Это фильм-исследование жизни творческой натуры, портрет художника через его письма, картины. Длительность 94 минуты.
В Заре покажут фильм про художника Франсиско Гойю
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ТАНЦАМ
Когда: 13 июня 12:00
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: вход свободный по регистрации
Куда еще сходить в Екатеринбурге в выходные – на танцы. Преподаватель открытого урока по танцам – хореограф, выпускница Челябинской академии культуры и искусств Евгения Турушкина. Принять участие бесплатно могут все желающие.
Здесь научат понимать свое тело, двигаться в индивидуальном и групповом танце.
ЙОГА В ПАРКЕ
Когда: 13 июня в 10:00
Где: Харитоновский парк
Контакт: +7 (992) 342-37-32
Билет: 250 рублей
Студия «Делай йогу» в Екатеринбурге открывает новый класс «Йога в парке». С собой нужно будет взять коврик для занятий.
14 ИЮНЯ
ЭКСКУРСИЯ «ИЗ СЛОБОДЫ В СИТИ»
Когда: 14 июня в 14:00 – 15:30
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Контакт: https://yeltsin.ru/
Билет: 300 рублей (по этому билету также можно будет посетить музей Ельцин Центра)
Куда сходить в Екатеринбурге 14 июня – на пешеходную экскурсию по кварталу «Екатеринбург-Сити». Здесь можно увидеть самый высокий в городе небоскреб, соседство архитектуры трех веков, узнать о том, кто жил здесь в разное время и как менялся квартал.
Сбор группы в фойе музея первого президента России Б.Н. Ельцина.