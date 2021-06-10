В афишу на выходные 12-14 июня в Екатеринбурге вошли экскурсии, концерты и цирковые представления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные на этой неделе выпали на 12-14 июня, все потому, что вся страна празднует День России. Куда сходить в Екатеринбурге в День России мы рассказывали в материале. Праздник организуют на площади 1905 года, в Историческом сквере и в Парке Маяковского.

Мы подготовили список мероприятий куда еще можно сходить в Екатеринбурге в эти выходные: 12, 13 и 14 июня.

12 ИЮНЯ

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АРИЯ»

Когда: 12 июня 19:00

Где: МВЦ «ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2)

Контакт: +7 (343) 215-79-98

Билет: 500 – 88990 рублей

Место, куда непременно нужно сходить в выходные – выставочный центр «ЭКСПО», здесь выступит легендарная группа «Ария». Исполнители хитов «Беспечный ангел», «Штиль» и «Потерянный рай» включили уральскую столицу в свое масштабное турне. Живое исполнение давно любимых песен музыканты дополнят самыми современными технологиями.

КОНЦЕРТ RAMIL’

Когда: 12 июня 19:00

Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)

Контакт: +7 (912) 609-44-44

Билет: 1400 – 3600 рублей

Российский певец и автор песен Рамиль Алимов устроит концерт в Екатеринбурге. Его песня «Вся такая в белом» стала лидером по прослушиванию в социальной сети «ВКонтакте». Теле-клуб в эти выходные – еще одно место, куда нужно сходить в Екатеринбурге. Ramil’ споет «Сон», «Плачь и танцуй», «Из-за тебя» и другие песни.

КОНЦЕРТ «ЧЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Когда: 12 июня в 20:00

Где: клуб «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Контакт: +7 (343) 328-43-37

Билет: 1100 – 2200 рублей

Хип-хоп группа «Рыночные Отношения» из Москвы выступит в Екатеринбурге. Коллектив исполняет треки, не предназначенные для широкой аудитории, но любимые своим зрителем. «Бездарь», «Обратно», «Расскажи за андеграунд» – лишь малая часть того, что будет на концерте.

«ЭКСЦЕНТРИК -БАЛЕТ» СЕРГЕЯ СМИРНОВА

Когда: 12 июня 18:00

Где: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Контакт: +7 (343) 253-62-39

Билет: 200 – 600 рублей

Еще одно место, куда можно сходить в Екатеринбурге в эти выходные, – Театр музкомедии. Здесь выступят артисты авторского театра танца Сергея Смирнова – лауреата множества премий, постановщика спектаклей и миниатюр, автора номеров для шоу «Танцы» и педагога зарубежных студий.

«Эксцентрик-балет» успешно выступает уже 20 лет и радует зрителей новыми программами.

КВЕСТ «БУНКЕР»

Когда: 12 июня с 10:00

Где: «Другая реальность» (ул. Восточная, 86)

Контакт: http://другаяреальность.рф/

Билет: от 2200 рублей

Куда сходить в Екатеринбурге, чтобы на время стать исследователем-авантюристом – на квест «Бункер». Здесь нужно закончить миссию по письму из прошлого от таинственно исчезнувшего научного сотрудника – найти бункер, восстановить его энергообеспечение, запустить луноход. На квест дается час.

К участию допускаются и дети с 9 лет с сопровождением взрослых.

СПЕКТАКЛЬ «УИКЕНД НА ДВОИХ»

Когда: 12 июня 18:00

Где: Дом писателя (ул. Пушкина, 12)

Контакт: +7 (343) 371-33-70

Билет: 500 – 700 рублей

Юмор, любовь и уникальная актерская игра – это про спектакль Театра на Плотинке. По сюжету домохозяйка знакомится с бухгалтером в отеле. Между ними вспыхивает страсть, но они не хотят рушить свои семьи и договариваются встречаться в один из уикендов раз в году.

В Ельцин Центре можно будет посетить открытый урок по танцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАСТЕР-КЛАСС «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛО»

Когда: 12 июня 12:00 – 13:30

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Контакт: https://yeltsin.ru/

Билет: вход свободный по регистрации

Куда сходить в Екатеринбурге в выходные – на занятие «Возвращение в тело». Это сочетание йоги и соматического танца с контактной импровизацией. Мастер-класс позволит расслабиться. Нагрузка низкого уровня интенсивности, поэтому, подойдет и людям старшего возраста.

Ведет занятие танцовщик, педагог по танцам и перформативным практикам, йоге, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» Дарья Байдина.

ЭКСКУРСИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ «ПЕРВАЯ ЛЕДИ»

Когда: 12 июня 16:00

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Контакт: https://yeltsin.ru/

Билет: 800 рублей

Здесь расскажут о судьбе супруги первого президента России Наины Иосифовны Ельциной, в чем заключались обязанности первой леди и о традициях семьи. В программе дегустация блюд по рецептам Наины Ельциной.

ШОУ ГИИ ЭРАДЗЕ

Когда: 12 июня 17:00

Где: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43)

Контакт: https://www.circus-ekaterinburg.ru/

Билет: 1100 – 2000 рублей

«5 континентов» – шоу, на которое можно сходить в Екатеринбурге уже в эти выходные. Программа стартует 12 июня и завершится только 11 июля.

Здесь выступят титулованные артисты с номерами всех цирковых жанров. Зрители увидят на арене львов, тигров, медведей, бизонов, а также выступления лошадей, верблюдов и питонов.

В программу включены: номер «Золотые рыбки» с погружением на морское дно, воздушные полеты на высоте более 23 метров, конный аттракцион «Джигиты — Апачи» и номер клоунского дуэта Лады и Александра Сарнацких.

До 11 июля будут выступать артисты цирка Гии Эрадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ «СЛОВА И МУЗЫКА»

Когда: 12 и 13 июня с 12:00

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина,3)

Контакт: https://yeltsin.ru/affair/Slova-i-muzyka-svobody-Izdanie-trete/

Билет: 500, 900, 2200, 3700, 5800 рублей

Третье издание фестиваля. В этом году его тема – «Свобода как неотъемлемое право». В разговорной части примут участие известные представители творческих профессий: главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, журналисты: Николай Сванидзе, Михаил Козырев и Дмитрий Муратов, писатель Дмитрий Быков и экономист Наталья Зубаревич.

Споют группы: «Машина времени», «Звери», «Молчат дома» и OQJAV.

Кстати, «Слова и музыка свободы» вошел в нашу подборку летних фестивалей 2021 в Екатеринбурге.

Слова и Музыка свободы пройдет в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 ИЮНЯ

ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»

Когда: 13 июня 10:30 и 12:30

Где: Живой театр (ул. Малышева, 58а)

Контакт: +7 (912) 614-63-13

Билет: 500 рублей

Спектакль для самых маленьких. Сюжет разворачивается в бумажном мире. Карандаши-музыканты расскажут детям, о том, что обманывать, жадничать и обзываться — нехорошо.

ПОКАЗ ФИЛЬМА О ГОЙЕ

Когда: 13 июня 15:00

Где: Премьер зал «Заря» (ул. Баумана, 2)

Контакт: https://new.premierzal.ru/

Билет: от 300 рублей

Куда сходить в Екатеринбурге в выходные – на кинопоказ о жизни именитого художника Испании – Франсиско Гойи. Это фильм-исследование жизни творческой натуры, портрет художника через его письма, картины. Длительность 94 минуты.

В Заре покажут фильм про художника Франсиско Гойю Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ТАНЦАМ

Когда: 13 июня 12:00

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: вход свободный по регистрации

Куда еще сходить в Екатеринбурге в выходные – на танцы. Преподаватель открытого урока по танцам – хореограф, выпускница Челябинской академии культуры и искусств Евгения Турушкина. Принять участие бесплатно могут все желающие.

Здесь научат понимать свое тело, двигаться в индивидуальном и групповом танце.

ЙОГА В ПАРКЕ

Когда: 13 июня в 10:00

Где: Харитоновский парк

Контакт: +7 (992) 342-37-32

Билет: 250 рублей

Студия «Делай йогу» в Екатеринбурге открывает новый класс «Йога в парке». С собой нужно будет взять коврик для занятий.

14 ИЮНЯ

ЭКСКУРСИЯ «ИЗ СЛОБОДЫ В СИТИ»

Когда: 14 июня в 14:00 – 15:30

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Контакт: https://yeltsin.ru/

Билет: 300 рублей (по этому билету также можно будет посетить музей Ельцин Центра)

Куда сходить в Екатеринбурге 14 июня – на пешеходную экскурсию по кварталу «Екатеринбург-Сити». Здесь можно увидеть самый высокий в городе небоскреб, соседство архитектуры трех веков, узнать о том, кто жил здесь в разное время и как менялся квартал.

Сбор группы в фойе музея первого президента России Б.Н. Ельцина.