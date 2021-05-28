Празднование Дня России пройдет на трех площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году жителей Екатеринбурга ждет еще одна короткая рабочая неделя, связана она с Днем России. Его будем отмечать 12 июня и, поскольку суббота выходной, будем отдыхать еще и в понедельник, сообщает Роструд. Так, выходные можно смело отмечать в календаре 12, 13 и 14 июня.

В Екатеринбурге празднование пройдет на трех площадках: в Историческом сквере, в парке Маяковского и на площади 1905 года. Рассказываем, где будем гулять и что входит в программу.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

Где: лестница у памятника Татищеву и де Геннину

Концертная программа празднования Дня России 2021 в Екатеринбурге называется «Хором славим Россию и город».

В течение двух часов с 12:00 здесь сыграет духовой оркестр и споет сводный хор Екатеринбурга.

Сводный хор Екатеринбурга – это более 1000 певцов из 50 коллективов. Среди них профессиональные, любительские и детские коллективы.

В праздничном репертуаре: гимн РФ, «Мы желаем счастья вам», «Я люблю тебя жизнь», «Я рожден в СССР», «Я на солнышке лежу» и песни о Екатеринбурге, например, «Свердловский вальс» и «Екатеринбург – мой любимый город».

Концерт «Хором славим Россию и город» начнется в 12:00 в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК МАЯКОВСКОГО

Где: ул. Мичурина, 230

На этой площадке празднование Дня России 2021 в Екатеринбурге начнется с фестиваля блогеров. Место встречи: фан-зона парка. Начало в 12:00. В пресс-службе парка Маяковского пояснили, что хедлайнера объявят только на следующей неделе.

С 17:00 до 19:00 на площадке сыграет духовой оркестр Александра Павлова, а гости станцуют – для них организаторы праздника оборудуют танцпол.

Следом до 22:30 пройдет концерт «Россия молодая».

Здесь же весь день будет работать пространство «Городские мастерские» и площадки со спортивными состязаниями. Пройдет зарядка от преподавателей зумбы.

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА

Время: 14:00 – 21:00

В 14:00 в честь Дня России 2021 начнется полуторачасовой концерт выпускников детских школ искусств Екатеринбурга и победителей конкурса «АртПоколение Екатеринбург», а также танцевальный флешмоб.

В 16:00 на сцену выйдут вокалисты и музыканты Уральского государственного Русского оркестра с мировыми хитами. Дирижировать будет заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа.

В репертуаре эстрадные и народные песни, джаз и инструментальные композиции, а еще цыганские романсы. С 18:00 до 21:00 в центре Екатеринбурга в честь Дня России 2021 выступит симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр.

ЕЩЕ

12 июня с 9:00 до 21:00 для горожан и гостей Екатеринбурга будут организованы фотозоны на всех площадках праздника и дополнительно на Октябрьской площади.