Всего на фестивале покажут 29 спектаклей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль современной драматургии Коляда-plays пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня 2021 в 14 раз и впервые без жюри. Участие примут актеры театров России, Сербии и Казахстана, среди них будут и ученики Николая Коляды. Кстати, Коляда-plays 2021 вошел в нашу подборку летних фестивалей.

– К нам поступило более 100 заявок, пьесы, поставленные в разных театрах, городах, странах: Великобритании, Латвии, Сербии, Казахстане. Когда я начал выбирать, я руководствовался всякими мотивами: и качеством спектаклей, и тем, что они не смогут встать на нашу сцену, и финансовыми мотивами. Сейчас в афишу вошло 29 спектаклей и 2 спектакля будут онлайн: один из Болгарии «Леди Макбет Мценского уезда» и один из города Березники – «Герб города Эн», – рассказал Николай Коляда.

Публикуем подробную программу фестиваля.

Более 100 заявок подали театры из России, Великобритании, Латвии, Сербии и Казахстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 ИЮНЯ

В 11:00 в малахитовом зале Коляда-театра состоится концерт духового оркестра в честь открытия фестиваля. Затем пройдет трансляция спектакля «Герб города Эн» березниковского драмтеатра и Сорочинская ярмарка в постановке Молодежного театра Нижнего Тагила.

Дополнительно проведут показ короткометражных фильмов с участием актеров театра Николая Коляды, трагедию в двух действиях «Гамлет» и трагикомедию «Край земли русской – конечная».

В 22:00 запланирована встреча актерского клуба. Встречаться участники будут каждый вечер на протяжении всего фестиваля.

21 ИЮНЯ

С 10:00 ежедневно участники фестиваля будут обсуждать спектакли.

ТЮЗ Темиртау покажет спектакль «Просто удивительная дура» по пьесе «Как Зоя гусей кормила». Начало в 19:00. В 19:30 театр Николая Коляды представит трагикомедию «Нефритка», а после состоится Кинопроба с показами работ киношкол.

22 ИЮНЯ

В 10:00 эксперты и участники фестиваля обсудят спектакли, показанные днем ранее. В 19:30 можно посмотреть спектакль «Тихий свет», а после него короткометражки студентов режиссерского факультета Екатеринбургского государственного театрального института.

В основной программе указаны: «Царевна-лягушка» пермского театра кукол «Туки-Луки», «Просто так» Лесосибирского театра драмтеатра «Поиск» и «Самый неизвестный солдат» молодежного театра Тюмени «Ангажемент».

Фото: www.kolyada-theatre.ru

23 ИЮНЯ

В программе: «Туки-Луки шоу» одноименного театра, «Сказки дедушки мороза» и «Угонщица» от Ангажемента, а также «Возвращение домой» Омского театра детей и молодежи.

В дополнительной программе: обсуждение спектаклей, вокальный проект «Звездные песни» и трагикомедия «Овца божья» в постановке Николая Коляды.

24 ИЮНЯ

Традиционно участники обсудят вчерашние спектакли, а еще посмотрят «Станционный смотритель» в Камерном театре Екатеринбурга.

В основной программе указаны: «Муфта, полботинка и моховая борода» – сказка с актерами Театра кукол Владимирской области и читка-концерт Невидимого театра Санкт-Петербурга – «Мама, мне оторвало руку».

25 ИЮНЯ

В основной программе будут представлены комедия «Тот самый день» с актерами Прокопьевского драматического театра и сказка в одном действии «Как Федор дочь Кощея полюбил» в исполнении артистов озерского театра «Наш дом».

В дополнительно программе – помимо актерского клуба и обсуждения спектаклей, творческий поэтический вечерок Владимира Зуева «Безе ХЗ» и выступление музыкантов в честь Всемирного дня балалайки на Урале и Ural music night.

26 ИЮНЯ

На фестивале Коляда-plays 2021 в Екатеринбурге инклюзивный театр-студия Ora покажет пост-рок драму «Я убил царя», также пройдет показ пьесы в одном действии «Мальчик мой». В основной программе фестиваля театра Николая Коляды арт-убежище Bunker из Алматы покажет патриотический спектакль «Я (не) люблю Алматы», театр «Ателье 212» представит спектакль на сербском языке – «Русская смерть», а Кировский драматический театр – «Пикассо».

27 ИЮНЯ

В воскресенье, 27 июня, можно будет сходить в театр Николая Коляды на «Колыбельную Марселя Марсо» в исполнении актеров Челябинского молодежного театра и «Бабу Шанель» с актерами драмтеатра Балтийского флота, а также посмотреть онлайн «Леди Макбет Мценского уезда» от актеров из Болгарии.

В Камерном театре представят фантастическую героическую комедию «Н.Ж.В.Д» верхнеуфалейского театра «Вымысел».

В дополнительной программе художественный фильм «Залиния» режиссера Вадима Дубровицкого по сценарию Ярославы Пулинович.

Фото: www.kolyada-theatre.ru

28 ИЮНЯ

В Коляда-театре пройдет публичная репетиция спектакля «Анна Каренина». Начало в 11:00, режиссер – Николай Коляда.

В основной программе с 18:30 – «Отрочество» Нижнетагильского театра кукол, «Научи меня любить» и «Свой путь» московского Театра новых пьес, «Лгунья» Серовского театра драмы Чехова,

29 ИЮНЯ

Предпоследний день – Коляда-plays 2021 в Екатеринбурге. Зрители увидят визуальные воспоминания «Ангелочек» курганского театра кукол «Гулливер», военную драму «А зори здесь тихие» Серовского театра драмы Чехова, «Крокодила» Воркутинского драматического театра имени Б.А. Мордвинова в постановке Николая Коляды и в его же постановке – «Дом в центре города» в исполнении актеров независимого театрального коллектива имени Е.Евстигнеева.

Также весь день в Коляда-театре будут обсуждать прошедшие спектакли.

30 ИЮНЯ

На закрытии фестиваля Коляда-plays 2021 в Екатеринбурге покажут трагикомедию в двух действиях в постановке Николая Коляды «Зеленый палец», в 18:00 начнется награждение победителей фестиваля и конкурса драматургов «Евразия», пьесы которых читали весь день с 10 часов утра в селе Логиново, на даче драматурга.

Николай Коляда на пресс-конференции рассказал, что билетов на фестиваль осталось очень мало Фото: Алексей БУЛАТОВ

БИЛЕТЫ

Стоимость билетов начинается от 500 рублей.

Напомним, местом проведения Коляда-plays 2021 в Екатеринбурге станет не только Коляда-театр на проспекте Ленина, 97, но и творческое пространство AVTOR+ (ул. Пролетарская, 10), Центр культуры и искусств Верх-Исетского района (площадь Субботников, 1), Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47), Камерный театр на Пролетарской, 18, Театр кукол на Ленина, 43 и театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104).