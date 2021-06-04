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Подозреваемый в убийстве 35-летней туристки Анастасии Пыхтеевой сбежал из под домашнего ареста за 10 дней до расправы. Анастасия приехала на Средний Урал 29 августа, оставила машину в Михайловске и отправилась в Нижние Серги. После этого она на связь не выходила, родственники обратились в полицию лишь 2 июня.

Ранее Анастасия не пропадала, да и поводов для беспокойства у родных не было. Пыхтеева - очень опытная туристка с 17-летним стажем. Предполагаемыми убийцами считают 43-летнего Алексея Еремеева и его подругу Ольгу Васеву.

В свердловском управлении ГУФСИН объяснили, что несмотря на обвинение в тяжком преступлении, в феврале Еремеева отправили под домашний арест. По данным «КП», речь идет о надругательстве над ребенком.

- 19 мая сотрудники ГУФСИН проверяли квартиру, в которой он находился под домашним арестом, и не нашли Еремеева на месте. Выяснилось, что утром того дня он покинул помещение и ушел в неизвестном направлении. В тот же день в Нижне-Сергинский суд было направлено представление о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. После этого 20 мая его объявили в розыск решением суда. Он уточнил, что розыском скрывшихся осужденных должна заниматься полиция и прокуратура, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Еремеев вместе с Васевой прятался в парке «Оленьи ручьи», жила пара в палатке. Отследить местоположение рецидивиста не удалось, так как на нем не было браслета. За три месяца под домашним арестом к нему не было претензий со стороны ГУФСИН.

- 18 февраля было вынесено постановление о применении технических средств контроля к Еремееву, однако при установке оборудования были выявлены медицинские противопоказания к применению электронного браслета, - добавили в ГУФСИН.

Напомним, что Еремеев и его сожительница покупали еду и выпивку по карте убитой туристки. Тело Анастасии Пыхтеевой пока не найдено. Убийцам грозит до 15 лет лишения свободы. Официальный представители СКР и МВД пока не комментируют ход расследования.