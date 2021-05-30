Котята, которые погибли от рук девушки, родились всего сутки назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Талица Свердловской области произошла шокирующая история – 19-летняя девушка убила котят и выпила их кровь. Последнее она сняла на видео и отправила знакомой, а та переслала друзьям. Так информация об этом инциденте моментально разлетелась по социальным сетям.

- Какая-то шизанутая из Свердловской области зарезала нескольких котят и выпила их кровь под песню Фараона. Она явно не здорова психически, - написали в группе ВКонтакте «Фотоприколы».

Фото: скриншот с видео

Информацию о произошедшем подтвердил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. По его словам девушка в школьные годы отставала от сверстников в учебе и находилась под наблюдением медицинских специалистов. Однако сейчас официального диагноза о заболевании не имеет.

- К большому сожалению, это не фрагмент забугорного триллера и не фейкньюс. Такой беспредел по отношению к котятам, которым было всего сутки, устроила 19-летняя жительница Талицы по имени Катерина. Проживает она в общежитии, - рассказал Валерий Горелых. - Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо.

Также он рассказал, что Катерина перед тем, как взять в руки нож и убить котят употребляла алкоголь. Девушке за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.

- Проверка поручена службе участковых уполномоченных территориального ОВД. Представители МВД намерены ходатайствовать перед прокуратурой о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), - отметил Валерий Горелых.

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