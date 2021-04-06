В Первоуральске нашли привязанными к дереву двух мертвых собак

Еще одна собака, возможно принадлежащая этому же хозяину, громко лаяла возле мертвых псов Фото: скриншот с видео

В Первоуральске, в микрорайоне Шайтанка, местная жительница, гуляя с собакой, увидела страшную картину – двух мертвых псов, привязанных к дереву. Возле них громко лаяла еще одна собака, видимо, избежавшая страшной участи. Она громко лаяла и не подпускала женщину к погибшим собакам. В местном приюте для животных предполагают, что с питомцами расправился собственный хозяин.

- Очередная история, которая потрясает своей жестокостью. Вчера на наш whatsapp поступило данное видео. Посмотрев все это, наш диспетчер вспомнила один из сотни звонков, который прозвучал примерно пару недель назад. Звонил мужчина, требовал забрать его домашних собак в приют, так как он продал дом в Шайтанке и не собирается их забирать, - рассказали в приюте для бездомных животных в Первоуральске.

В приюте предложили мужчине помочь со стерилизацией собак, чтобы как можно быстрее пристроить их в новые семьи, однако он на это сказал, что ему некогда и пригрозил, что удавит животных.

По словам волонтеров, это далеко не первый раз, когда хозяева начинают угрожать приюту - подобные звонки поступают ежедневно. Наверное, именно поэтому, никто не забил тревогу сразу, как только мужчина позвонил.

- Страшно даже представить, какая незавидная жизнь была у этих собак, и какая смерть. Остается лишь предполагать, как выжил третий пес, который сейчас к себе никого не подпускает, - рассказали волонтеры.

Хозяина собак сейчас ищут, а выжившую собаку постараются забрать в приют. Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург», что полиция по данному факту проводит проверку.