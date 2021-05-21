В каждом районе города есть минимум два парка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге есть где разгуляться – парков больше 30, и все разные. Одни с густой лесополосой, другие оборудованы множеством детских площадок, третьи – с аттракционами. Еще в одних установлены площадки для выгула и дрессировки собак, а некоторые просто состоят из скамеек и аллей. Рассказываем, какие парки есть в Екатеринбурге.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Основинский парк
Где: ул. Сулимова (рядом с ТРЦ «Парк Хаус»)
Время работы: круглосуточно
Один из старейших парков Екатеринбурга. Об был основан в 1970 году. Здесь протекали мелкие реки, но сейчас они спрятаны в трубы под землей.
На площади в 15 гектаров растут более 60 тыс деревьев. Из инфраструктуры здесь только скамейки и тротуары.
Парк «Каменные палатки»
Где: ул. Высоцкого
Время работы: круглосуточно
Парк Екатеринбурга является частью более масштабного Шарташского лесопарка. Оба – прибрежная зона озера Шарташ.
Шарташский лесопарк в 2020 году начали реконструировать, здесь оборудовали пляжи, обновили асфальт и проложили велодорожки. Кроме того, парк усыпан беседками для отдыха.
«Каменные палатки» – это скальные плиты, окруженные сосновым лесом. Примерно век назад, по данным ураловедов, здесь была заболоченная местность.
Сейчас по плитам карабкаются дети и взрослые. Несмотря на многочисленные вандальные надписи, камни не утратили свой облик и по-прежнему выглядят достойно. Археологи еще в 19-20 веках нашли здесь множество древних орудий и даже жертвенник.
Сейчас это место, где можно погулять с детьми, друзьями, домашними питомцами. Среди возвышенностей и сосен установлены скамейки, протоптаны тропинки.
Люди занимаются спортом и подкармливают белок.
Дендрарий на Первомайской
Где: ул. Первомайская, 87
Время работы: 6:00 – 22:00
Парк – выставка в Екатеринбурге находится в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской – Первомайской. Здесь представлены более 300 видов растений, их высаживают регулярно еще с 1934 года. На 9 гектарах можно не только любоваться массивными елями, не характерными для Урала кустарниками и огромным количеством цветов, но и кормить уток в местном пруду, гулять с детьми по тропинкам, заниматься спортом и фотографироваться у архитектурных форм в левом углу парка.
Харитоновский парк
Где: район улиц Шевченко – Свердлова – Мамина-Сибиряка
Время работы: 6:00 – 23:00
Харитоновский парк – это сохранившийся в Екатеринбурге образец ландшафтного искусства первой половины XIX века. Парк был разбит еще в 1986 году. До сегодняшнего дня сохранились столетние лиственницы и липы.
Местное озеро, над которым возвышается ротонда, облюбовали утки. Раньше здесь плавали лебеди.
В администрации Екатеринбурга рассказали о легендах – якобы купец-старовер Лев Расторгуев, опасаясь гонений, проложил из дома ходы через парк, под Вознесенской площадью до городского пруда. Также это могут быть остатки тайных штолен, где Расторгуев добывал золото.
В парках Ленинского и Октябрьского районов есть площадки для выгула собак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Парк Маяковского
Где: ул. Мичурина, 230
Время работы: 6:00 – 24:00
Крупнейший парк Екатеринбурга, который подходит не только для прогулок и занятий спортом. Это целый парк аттракционов, где есть и гигантский батут для детей, и колесо обозрения. На центральной аллее есть фонтан. Часть парка огибает настоящая железная дорога, правда детская, но кататься на ней могут и взрослые.
Здесь же парк с динозаврами и парк с настоящими белками.
ЦПКиО регулярно становится площадкой для масштабных городских мероприятий, например здесь отмечают День танкиста, Масленицу, а 23 мая соберутся книголюбы на фестиваль «Читай, Екатеринбург» (о нем мы рассказывали в афише на выходные).
Сад имени Энгельса
Где: в районе улиц Энгельса – Малышева – Бажова
Время работы: круглосуточно
Парк имени Энгельса в Екатеринбурге занимает 4 гектара, он появился после гражданской войны. Сейчас горожане отдыхают среди деревьев и кустарников, привезенных с Шарташских дач еще в 1929 году.
В парке всегда есть отдыхающие, утром в нем бегают, а днем и вечером приходят с детьми и домашними животными. Хотя последовательность может меняться.
Сад имени Павлика Морозова
Где: пересечение улиц Куйбышева и Белинского
Время работы: круглосуточно
Парк Екатеринбурга имеет 7 гектаров. В 2021 году здесь прошла реконструкция – установили новые детские игровые зоны, площадку для воркаута, шведскую стенку и другой спортинвентарь, обустроили зону для выгула и тренировки собак.
Парк имени 50-летия Советской власти
Где: ул. Народной воли, 64
Время работы: круглосуточно
Еще один парк в Екатеринбурге, который является памятником ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Сейчас здесь работает учебная обсерватория и смотровая площадка.
На площади более 3 га высажены уникальные растения, помимо распространенных на Урале пород, есть и редкие виды: боярышник Максимовича, дуб черешчатый, клен Гиннала, смородина золотистая и орех маньчжурский.
Горожане любят не только прогуливаться, но и посидеть на метеогорке, посмотреть салюты.
В парках помимо прогулок проходят организованные мероприятия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк Чкалова
Где: пересечение улиц Чкалова и Академика Бардина
Время работы: круглосуточно
Еще один парк Екатеринбурга со специальной площадкой для выгула собак. Кроме того, здесь есть две спортзоны – одна с тренажерами, вторая – для воркаута.
Есть детская площадка и центральная асфальтированная аллея. Остальные дорожки вытоптали спортсмены и просто гуляющие. Очень живописные деревья, каждый сезон здесь проходят фотосессии. Сейчас профессиональные фотографы организуют съемки возле цветущих яблонь и черемухи.
Парк «Зеленая роща»
Где: между улицами Большакова, Шейнкмана и Народной Воли
Время работы: 6:00 – 23:00
Парк «Зеленая роща» находится в Екатеринбурге рядом с аллеей Дворца спорта. Здесь на площади в 24 га можно погулять или побегать среди столетних сосен, отдохнуть на скамейке, поиграть на детской площадке и покормить белок.
Юго-Западный лесопарк
Где: между Объездной дорогой и улицей Академика Вонсовского
Время работы: круглосуточно
В этом парке Екатеринбурга есть «Тропа здоровья». Здесь очень много деревьев и кустарников, по тропинкам гуляют все от мала до велика. Парк прежде всего для прогулок, в том числе и велосипедных.
Также на окраине лесопарка есть небольшой пруд – «Чемоданчик». Его окружили беседками с мангалами.
Дендрологический парк-выставка
Где: ул. 8 Марта
Время работы: 11:00 – 22:00
Дендрарий Екатеринбурга используется жителями как прогулочный парк. Здесь гуляют, фотографируются, отдыхают на скамейках и у фонтана. У парка очень удачное расположение – центр города. Через парк протекает городской пруд. Кроме того, весной и летом здесь можно полюбоваться выставкой растений под открытым небом. В оранжереях проводят платные экскурсии – стоимость 150 рублей.
В парке Маяковского есть детская железная дорога, ездить могут и взрослые
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Парк «Таганская слобода»
Где: ул. Бебеля 111
Время работы: 6:00 – 22:00
Парк семейного отдыха в Екатеринбурге оснащен аттракционами, прогулочной зоной и огромным цветником.
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
Парк Победы
Где: ул. Кировградская, 101
Время работы: с 10:00 до 23:00
Парк Победы на Уралмаше имеет пешеходные дорожки, беседки для отдыха, здесь установлены спортивные снаряды. Украшают парк Екатеринбурга мостики над водой.
Рядом расположен парк отдыха «Место встречи» с беседками для пикника.
Летний парк «Уралмаш»
Где: Кировградская 1а
Время работы: 7:00 – 23:00
Парк Екатеринбурга «Уралмаш» используется как арт-площадка и парк для прогулок. Для творческих личностей построена сцена – для родителей с детьми и пенсионеров – зеленая зона со скамейками и дорожки для пеших прогулок.
Эльмашевский
Где: ул. Старых большевиков, 22
Время работы: 7:00 – 22:00
Парк Екатеринбурга предназначен для семейного отдыха. Он находится у здания ДК «Эльмаш». Помимо прогулок здесь проводят мероприятия, например 22 мая в 17:00 в честь дня рождения Орджоникидзевского района состоится фестиваль кукол «Парк чудес». Вход свободный.