В каждом районе города есть минимум два парка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге есть где разгуляться – парков больше 30, и все разные. Одни с густой лесополосой, другие оборудованы множеством детских площадок, третьи – с аттракционами. Еще в одних установлены площадки для выгула и дрессировки собак, а некоторые просто состоят из скамеек и аллей. Рассказываем, какие парки есть в Екатеринбурге.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Основинский парк

Где: ул. Сулимова (рядом с ТРЦ «Парк Хаус»)

Время работы: круглосуточно

Один из старейших парков Екатеринбурга. Об был основан в 1970 году. Здесь протекали мелкие реки, но сейчас они спрятаны в трубы под землей.

На площади в 15 гектаров растут более 60 тыс деревьев. Из инфраструктуры здесь только скамейки и тротуары.

Парк «Каменные палатки»

Где: ул. Высоцкого

Время работы: круглосуточно

Парк Екатеринбурга является частью более масштабного Шарташского лесопарка. Оба – прибрежная зона озера Шарташ.

Шарташский лесопарк в 2020 году начали реконструировать, здесь оборудовали пляжи, обновили асфальт и проложили велодорожки. Кроме того, парк усыпан беседками для отдыха.

«Каменные палатки» – это скальные плиты, окруженные сосновым лесом. Примерно век назад, по данным ураловедов, здесь была заболоченная местность.

Сейчас по плитам карабкаются дети и взрослые. Несмотря на многочисленные вандальные надписи, камни не утратили свой облик и по-прежнему выглядят достойно. Археологи еще в 19-20 веках нашли здесь множество древних орудий и даже жертвенник.

Сейчас это место, где можно погулять с детьми, друзьями, домашними питомцами. Среди возвышенностей и сосен установлены скамейки, протоптаны тропинки.

Люди занимаются спортом и подкармливают белок.

Дендрарий на Первомайской

Где: ул. Первомайская, 87

Время работы: 6:00 – 22:00

Парк – выставка в Екатеринбурге находится в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской – Первомайской. Здесь представлены более 300 видов растений, их высаживают регулярно еще с 1934 года. На 9 гектарах можно не только любоваться массивными елями, не характерными для Урала кустарниками и огромным количеством цветов, но и кормить уток в местном пруду, гулять с детьми по тропинкам, заниматься спортом и фотографироваться у архитектурных форм в левом углу парка.

Харитоновский парк

Где: район улиц Шевченко – Свердлова – Мамина-Сибиряка

Время работы: 6:00 – 23:00

Харитоновский парк – это сохранившийся в Екатеринбурге образец ландшафтного искусства первой половины XIX века. Парк был разбит еще в 1986 году. До сегодняшнего дня сохранились столетние лиственницы и липы.

Местное озеро, над которым возвышается ротонда, облюбовали утки. Раньше здесь плавали лебеди.

В администрации Екатеринбурга рассказали о легендах – якобы купец-старовер Лев Расторгуев, опасаясь гонений, проложил из дома ходы через парк, под Вознесенской площадью до городского пруда. Также это могут быть остатки тайных штолен, где Расторгуев добывал золото.

В парках Ленинского и Октябрьского районов есть площадки для выгула собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Парк Маяковского

Где: ул. Мичурина, 230

Время работы: 6:00 – 24:00

Крупнейший парк Екатеринбурга, который подходит не только для прогулок и занятий спортом. Это целый парк аттракционов, где есть и гигантский батут для детей, и колесо обозрения. На центральной аллее есть фонтан. Часть парка огибает настоящая железная дорога, правда детская, но кататься на ней могут и взрослые.

Здесь же парк с динозаврами и парк с настоящими белками.

ЦПКиО регулярно становится площадкой для масштабных городских мероприятий, например здесь отмечают День танкиста, Масленицу, а 23 мая соберутся книголюбы на фестиваль «Читай, Екатеринбург» (о нем мы рассказывали в афише на выходные).

Сад имени Энгельса

Где: в районе улиц Энгельса – Малышева – Бажова

Время работы: круглосуточно

Парк имени Энгельса в Екатеринбурге занимает 4 гектара, он появился после гражданской войны. Сейчас горожане отдыхают среди деревьев и кустарников, привезенных с Шарташских дач еще в 1929 году.

В парке всегда есть отдыхающие, утром в нем бегают, а днем и вечером приходят с детьми и домашними животными. Хотя последовательность может меняться.

Сад имени Павлика Морозова

Где: пересечение улиц Куйбышева и Белинского

Время работы: круглосуточно

Парк Екатеринбурга имеет 7 гектаров. В 2021 году здесь прошла реконструкция – установили новые детские игровые зоны, площадку для воркаута, шведскую стенку и другой спортинвентарь, обустроили зону для выгула и тренировки собак.

Парк имени 50-летия Советской власти

Где: ул. Народной воли, 64

Время работы: круглосуточно

Еще один парк в Екатеринбурге, который является памятником ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Сейчас здесь работает учебная обсерватория и смотровая площадка.

На площади более 3 га высажены уникальные растения, помимо распространенных на Урале пород, есть и редкие виды: боярышник Максимовича, дуб черешчатый, клен Гиннала, смородина золотистая и орех маньчжурский.

Горожане любят не только прогуливаться, но и посидеть на метеогорке, посмотреть салюты.

В парках помимо прогулок проходят организованные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Парк Чкалова

Где: пересечение улиц Чкалова и Академика Бардина

Время работы: круглосуточно

Еще один парк Екатеринбурга со специальной площадкой для выгула собак. Кроме того, здесь есть две спортзоны – одна с тренажерами, вторая – для воркаута.

Есть детская площадка и центральная асфальтированная аллея. Остальные дорожки вытоптали спортсмены и просто гуляющие. Очень живописные деревья, каждый сезон здесь проходят фотосессии. Сейчас профессиональные фотографы организуют съемки возле цветущих яблонь и черемухи.

Парк «Зеленая роща»

Где: между улицами Большакова, Шейнкмана и Народной Воли

Время работы: 6:00 – 23:00

Парк «Зеленая роща» находится в Екатеринбурге рядом с аллеей Дворца спорта. Здесь на площади в 24 га можно погулять или побегать среди столетних сосен, отдохнуть на скамейке, поиграть на детской площадке и покормить белок.

Юго-Западный лесопарк

Где: между Объездной дорогой и улицей Академика Вонсовского

Время работы: круглосуточно

В этом парке Екатеринбурга есть «Тропа здоровья». Здесь очень много деревьев и кустарников, по тропинкам гуляют все от мала до велика. Парк прежде всего для прогулок, в том числе и велосипедных.

Также на окраине лесопарка есть небольшой пруд – «Чемоданчик». Его окружили беседками с мангалами.

Дендрологический парк-выставка

Где: ул. 8 Марта

Время работы: 11:00 – 22:00

Дендрарий Екатеринбурга используется жителями как прогулочный парк. Здесь гуляют, фотографируются, отдыхают на скамейках и у фонтана. У парка очень удачное расположение – центр города. Через парк протекает городской пруд. Кроме того, весной и летом здесь можно полюбоваться выставкой растений под открытым небом. В оранжереях проводят платные экскурсии – стоимость 150 рублей.

В парке Маяковского есть детская железная дорога, ездить могут и взрослые Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Парк «Таганская слобода»

Где: ул. Бебеля 111

Время работы: 6:00 – 22:00

Парк семейного отдыха в Екатеринбурге оснащен аттракционами, прогулочной зоной и огромным цветником.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Парк Победы

Где: ул. Кировградская, 101

Время работы: с 10:00 до 23:00

Парк Победы на Уралмаше имеет пешеходные дорожки, беседки для отдыха, здесь установлены спортивные снаряды. Украшают парк Екатеринбурга мостики над водой.

Рядом расположен парк отдыха «Место встречи» с беседками для пикника.

Летний парк «Уралмаш»

Где: Кировградская 1а

Время работы: 7:00 – 23:00

Парк Екатеринбурга «Уралмаш» используется как арт-площадка и парк для прогулок. Для творческих личностей построена сцена – для родителей с детьми и пенсионеров – зеленая зона со скамейками и дорожки для пеших прогулок.

Эльмашевский

Где: ул. Старых большевиков, 22

Время работы: 7:00 – 22:00

Парк Екатеринбурга предназначен для семейного отдыха. Он находится у здания ДК «Эльмаш». Помимо прогулок здесь проводят мероприятия, например 22 мая в 17:00 в честь дня рождения Орджоникидзевского района состоится фестиваль кукол «Парк чудес». Вход свободный.