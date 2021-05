На фестивале уличной культуры 23 мая споет NOIZE MC Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Екатеринбург приедут NOIZE MC, журналист Иван Голунов, комики Саша Малой и Вася Медведев, пройдет экскурсия по уральской столице 90-х, соревнования дрифтеров, йога с практикой английского языка и катание на литературном вагончике. Публикуем подробную афишу на 22 и 23 мая 2021 в Екатеринбурге.

22 МАЯ

ПОКАЗ ФИЛЬМА «НОВЫЙ ПОРЯДОК»

Когда: 22 мая с 17:00 до 18:30 и 23 мая с 16:00 до 17:30

Где: Ельцин центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Билет: 280 рублей

Фильм из афиши Екатеринбурга на май 2021 будут показывать четыре дня – с 20 по 23 мая. Сюжет повествует о представителях высшего класса во время краха политической системы. Бунты, всплеск насилия и рост классовой ненависти.

В 2020 году фильм получил особый приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Сеансы пройдут на испанском языке с русскими субтитрами.

– В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, посещение кинозала осуществляется по электронным билетам, которые продаются на нашем сайте, – сообщается на сайте Ельцин центра.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВРЕМЕНИ СЕРИАЛА «МИР!ДРУЖБА!ЖВАЧКА»

Старт: 22 мая в 18:00 от цифр 1991 возле Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина,3)

Вход: бесплатно, необходима регистрация

Экскурсия, которая окунет в атмосферу Екатеринбурга 90-х годов. Мероприятие в афише Екатеринбурга на май 2021 представляет собой прогулку с гидом по маршрутам криминальных разборок, обстрела здания областного правительства из гранатомета, студенческой акции против реформы высшего образования, точкам сбора неформальных сообществ, местам стрит-арта.

Также доступен аудиогид.

Эта экскурсия подготовлена к старту нового сезона телесериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на телеканале ТНТ. В сериале показан переход четырех друзей из детства во взрослую жизнь в период возникновения финансовых пирамид, разгула криминала, рейдерских захватов заводов.

КОНЦЕРТ JAZZABELLE

Когда: 22 мая 19:00

Где: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

Билет: 500 – 800 рублей

Джазовая принцесса Свердловской музкомедии Светлана Ячменёва в мае 2021 украсит афишу Екатеринбурга исполнением cover-версий песен известных исполнителей 20 и 21 века. Вместе с ней выступит джаз-оркестр Платона Газелериди — виртуозы музыкального направления, создатели и постоянные участники проекта Газелериди-Jazz.

ВСТРЕЧА-ЛЕКЦИЯ «КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС»

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Дом Маклецкого, ул. Тургенева 15

Билет: 200 рублей

В афишу Екатеринбурга на май 2021 входит встреча с создателем подкаста «Нормально же общались» Ольгой Микитась. Можно будет задать вопросы про все что угодно, в том числе про жизнь, детей, отношения и, конечно, подкаст. В первую очередь встреча пройдет для знакомств и общения. Собранные средства пойдут на развитие подкаста.

ВСТРЕЧА С ИВАНОМ ГОЛУНОВЫМ

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Билет: вход бесплатный, необходима регистрация

Афиша мероприятий Екатеринбурга на май 2021 включает лекцию известного журналиста-расследователя Ивана Голунова. Он расскажет о поиске правды в нескончаемом информационном потоке, каким источникам верить, как проверять информацию, как отличить качественное расследование и как вообще читать медиа. Также он разберет несколько расследований уральских СМИ.

У Меги устроят гонки автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТЕНДАП-КОНЦЕРТ САШИ МАЛОГО И ВАСИ МЕДВЕДЕВА

Когда: 22 мая в 20:00

Где: ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3

Вход: 500 – 1000 рублей

Комики Саша Малой и Вася Медведев приедут в Екатеринбург 22 мая 2021, в афишу включен их концерт 18+. Василий Медведев известен своим неординарным юмором, Саша Малой – один из самых непредсказуемых стендап-комиков Москвы.

23 МАЯ

«ЧИТАЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ!»

Когда: 23 мая с 12:00 до 18:00

Где: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230

Билет: бесплатно

В программе катание на литературном вагончике на детской железной дороге, встречи с писателями: Мариной Голомидовой, Евгенией Перловой, Еленой Мамонтовой, Алексеем Лисаченко, Олегом Раином.

В книжном салоне будет организован читальный зал под открытым небом и книжная ярмарка.

В афишу Екатеринбурга на май 2021 включен концерт Бэллы Риас, вокального квартета «Бусы», театрализованная читка пьесы Надежды Колтышевой. Здесь же состоится чтение стихов Владимира Маяковского, литературный пикник и квесты, выберут библиотекарей года.

ВЫСТАВКА АРТ-БАРАХОЛКА

Где: Музей советского быта, ул. Чебышева, 4

Когда: 23 мая в 15:00

Билет: вход свободный

Еще одно интересное событие из афиши Екатеринбурга на май 2021. Помимо лекции об экологичности советского быта, и о том, что такое «русский стиль», можно будет принести на художественное изменение любую свою старую вещь, либо приобрести ее на местной барахолке и забрать домой уже оформленную акриловыми красками. Стоимость участия в мастер-классе Виктории Шипулиной и Маргариты Кинько — 500 рублей (нужна регистрация).

В парке Маяковского 23 мая на открытом воздухе пройдут активности, посвященные литературе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЙОГА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Когда: 23 мая 18:00

Где: Парк Зеленая Роща (пересечение улиц Шейнкмана и Большакова)

Билет: 300 рублей

Школа разговорного английского языка Homy Chat проводит мероприятие – йога на лужайке парка Зеленая Роща на английском языке. Здесь можно будет не только позаниматься йогой и расслабиться, но и практиковать английский язык.

Нужна предварительная запись, группа набирается до 12 человек.

КОНЦЕРТ «КЛАССИКА ХХ ВЕКА»

Когда: 23 мая в 18:00

Где: Дом музыки, ул. Свердлова,30

Билет: 350 рублей

Для ценителей классической музыки в афишу на май 2021 Екатеринбурга включен концерт с участием Дианы Зиганшиной (виолончель, сопрано), Полины Бутиной и Натальи Козловой (фортепиано). Они исполнят вокальные произведения всемирно известных композиторов, а также произведения Шостаковича для виолончели.

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

Когда: 23 мая в 19:00

Где: ул. 8 Марта, 15

Билет: 600 – 1500 рублей

Уральский государственный театр эстрады отмечает 25-летие. В майской афише 2021 в Екатеринбурга юбилейный концерт на полтора часа. В большом зале выступят все артисты театра, балет и данс дуэт.

ГРУППА «ГОЛОС ОМЕРИКИ»

Когда: 23 мая в 20:00

Где: Ben Hall, ул. Народно Воли, 65

Билет: 1200 – 3000 рублей (18+)

В афише Екатеринбурга на май 2021 есть концерт для ценителей панка. Московская группа «Голос Омерики» выступит для екатеринбуржцев с презентацией нового альбома, в том числе и «Последний герой». Группу сложно причислить к определенному музыкальному направлению. Это смесь панка, восточноевропейского фолка, поп-музыки, шансона, кабаре и польки. Те, кто пойдут впервые, приготовьтесь к песням с жесткими текстами про быт с крепким словцом и черному юмору.

КОНЦЕРТ ZERO PEOPLE

Когда: 23 мая в 20:00

Где: Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а, лит. Ф (Лофт-пространство «Рыбзавод»)

Билет: 1300 и 2300 рублей

В афишу Екатеринбурга включен The Best Tour – концерт группы Zero People, посвящённый ее 10-летию и презентации альбома «The Best: Очевидное».

Участники Animal ДжаZ на вечер предстанут перед поклонниками ребятами из Zero People и исполнят «пиано-рок» с исповедальными песнями.

Кстати, альбомы Zero People «Красота» и «Конец равновесия» очень популярны в российских чартах iTunes и Google Play.

Скейтбордисты покажут свое мастерство Фото: Алексей БУЛАТОВ

MEGA URBAN FEST 2021

Когда: 23 мая в 10:00

Где: парк у ТРЦ «Мега, ул. Металлургов, 87

Билет: бесплатно

Фестиваль уличной культуры пройдет в парке Меги в Екатеринбурге. Благодаря мероприятию, афишу Екатеринбурга на май 2021 разнообразят диджеи, танцевальные мастер-классы, баскетбол 3х3, соревнования в скейтпарке, кастомайзинг от уличных художников и даже шоу дрифтеров.

На главной сцене выступит NOIZE MC, казахстанский репер 140, трио «Лауд», исполняющее хаус-музыку. На малой сцене – ребята из группировки «Стая» вместе с 17-ю диджеями.

Все желающие смогут сыграть на баскетбольной площадке. На Friends zona будут делать моментальные тату, быстрые фото на память и учить искусству диджеев. В скейтпарке будут соревноваться новички и профессионалы. С 10:00 до 18:00 пройдет скоростное автошоу. Помимо показательных выступлений и соревнований на этой площадке представят дрифт-такси.