В Екатеринбурге можно посетить 150 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 мая в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет Ночь музеев 2021. Она посвящена Году науки и технологий и Году медицинского работника. В уральской столице будут открыты 150 площадок, в регионе – 127.

Часть с 11:00 до 18:00 проводится в первую очередь для детей, интересные активности для взрослых – с 19:00 до 02:00 .

– В 2021 году порядка 16 новых участников, например площадка Сбербанка на улице Малышева и Областная больница, – рассказал начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. – На сайте проекта можно скачать аудиогид, который подскажет, где стартовать и что посмотреть.

СБЕРБАНК

Где: ул. Малышева, 31в

Когда: 15 мая с 9:00 до 17:00

Билет: бесплатно

Экскурсия по историческому зданию Сбербанка.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1

Где: ул. Волгоградская, 185

Когда: 15 мая с 11:00 до 18:00

Билет: бесплатно

В Музее Свердловской областной клинической больницы №1 покажут, чем болели рабочие Верх-Исетского завода и как медицинская помощь совершенствовалась с 19 до 20 века.

МУЗЕЙ ГОРОДСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ

Где: Эрмитаж-Урал, ул. Вайнера, 11

Билет: бесплатно

Здесь представлены все ведущие фестивали: Ночь музыки, Венский фестиваль музыкальных фильмов, «Кинопроба» и другие городские мероприятия.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ

За 300 рублей участники Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге смогут попасть на пять платных площадок из специального списка. В него входят Немузей мусора, Художественный музей Эрнста Неизвестного, Водонапорная башня, Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века», Музей истории Екатеринбурга, музейный центр народного творчества «Гамаюн», Музей Решетникова, Музей Мамина-Сибиряка и Дом Поклевских-Козелл. Всего 29 площадок.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОЧЬ МУЗЕЕВ 2021

– Накопление транспорта в 00:45 часов будет около Главпочтамта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Мы договорились с комитетом по транспорту, что участников развезут в отдаленные от центра районы, – уточнили в оргкомитете.

В Свердловской области 127 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ночь музеев 2021 пройдет не только на территории Екатеринбурга, будут задействованы и культурные организации всего региона.

– В 10 раз мы организуем областную акцию. На сегодняшний день у нас 127 площадок на 67 территориях. 94 из них – бесплатные. 90 площадок представят детские программы с 13:00 – добавила руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова.

СПЕЦПРОЕКТЫ

В качестве спецпроектов Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области заявлены 4 проекта.

Один из них – поездки по музеям на автобусе.

Это три тематических маршрута: в Нижний Тагил (Дом Черепановых и музей-завод им. Куйбышева по развитию техники черной металлургии под открытым небом). Сюда же входит поездка в Музей автомобилей в Верхней Пышме, другой тур – в Каменск-Уральский: краеведческий музей имени Стяжкина, колокололитейный завод «Пятков и компания», включена прогулка по окрестностям Каменска-Уральского и катание на речном трамвае.

Третий тур называется «Гвоздь программы. Уральская глубинка» – это поездка в музей гвоздя в Реж. В этом же туре – посещение тракторного технопарка в селе Костино Алапаевского района.

Второй спецпроект проходит также на свежем воздухе – это квест-велогонка «Первая космическая» по музеям в Нижнего Тагила.

Онлайн спецпроекты Ночи музеев 2021 проводятся в пабликах ВКонтакте «Интересный Екатеринбург». Участники создадут геометрические фигуры из бумаги по технологии «паперкрафт» по электронным разверткам: маску Шигирского идола, малахитовую шкатулку, паровоз историко-технического музея в Нижнем Тагиле и узкоколейку в Алапаевском районе.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ-УРАЛ»

Где: Нижний Тагил, пр. Ленина,1

Когда: 15 мая с 12:00

Билет: есть платная и бесплатная программы

– Мы подаем совершенно новый формат – на территории завода-музея мы проведем индустриальные лектории. Также мы подготовили много мероприятий, в том числе лекции, по истории горнозаводской медицины и особенностям производственной безопасности в 19 – начале 20 века, – рассказала директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.