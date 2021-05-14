Водителю «бешеной Honda», сбившему трех пешеходов на Фурманова, грозит 10 лет тюрьмы

Фото: УГИБДД по Свердловской области

52-летний Владимир Пузырев, который сбил трех пешеходов на улице Фурманова, может сесть в тюрьму на 10 лет. Именно такое наказание для него запросил государственный обвинитель. Мужчину судят по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Резонансная авария произошла 14 ноября 2018 года.

Тогда мужчина за рулем Honda CR-V, двигаясь с улицы Уктусской, выехал на тротуар, на котором стояли люди. Инспекторы ДПС выяснили, что его средняя скорость составляла 82.6 километра в час. В полиции посчитали, что екатеринбуржец использовал свой автомобиль как оружие.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В том ДТП пострадали три человека: мужчина, женщина, а также двухлетний мальчик на трехколесном велосипеде.

- У пешеходов были диагностированы серьезные травмы, расцениваемые экспертами по признаку опасности для жизни как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе прений прокурор запросил для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор водителю «бешеной Honda» огласят 20 мая.