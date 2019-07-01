«Ему было без разницы, кого давить»: адвокат о том – почему водителя «бешеной Honda» больше не обвиняют в покушении на убийство

На прошлой неделе 50-летнего Владимира Пузырева отпустили из СИЗО на свободу. Именно он был за рулем «бешеной Honda», которая сбила трех человек на перекрестке Фурманова – 8 Марта в ноябре. В числе жертв аварии оказались местные жители Андрей Медведев, Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Ваня.

Все трое долгое время провели в больнице: мужчину буквально собирали по частям, девушке удалили почку и селезенку, а малыш стал инвалидом и лишь недавно начал ходить.

До сих пор так и не известно, почему Владимир Пузырев внезапно выехал на тротуар и сбил людей. У него есть жена, двое детей и внучкаФото: Алексей БУЛАТОВ

С самого начала Пузырев не признавал свою вину и заявлял, что «перепутал педали». Более полугода он провел под арестом, но в самом конце следствия его отпустили домой. При этом ему запрещено ночью выходить из дома и пользоваться интернетом.

Решение суда стало шоком для пострадавших и их представителей, но не это главное. Также выяснилось, что отныне Пузырева не обвиняют в покушении на убийство, вместо этой статьи ему вменяют «Причинение тяжких телесных повреждений», «управление по поддельным документам» и в «хулиганстве».

Адвокат Антон Штоль, представляющий интересы семьи Норицыных, уверен, что до конца лета дело начнут рассматривать по существу.

- С самого начала были сомнения в правильности квалификации статьи Пузыреву и обвинения его в покушении, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Штоль. – Если бы он хотел сбить именно этих людей и желал бы им смерти, тогда да. Но он их не знал, ему было без разницы кого давить, на месте этих людей мог оказаться кто угодно. Думаю, именно прокуратура потребовала заменить статьи, по которым предъявить ему обвинение.

Лишь в начале этого года Екатерину и ее сына выписали из больницы. Фото: из семейного архива Норицыных

Уже после ужасной аварии выяснилось, что «гощик на Hoda» страдает неврологическим заболеванием, с которым нельзя управлять транспортным средством. Прошлым летом МВД через суд пыталась добиться лишения прав Пузырева, но из-за опечатки судьи он сумел восстановить документы и продолжал ездить на своем внедорожнике.

Однако, версия о том, что в момент ДТП у него был припадок, не подтверждена.

- Согласно экспертизам, после аварии Пузырев был вменяем. Также это зафиксировано в показаниях очевидцев. В заключении врачей говорится о его попытках симулировать эпилепсию, - добавил Антон Штоль.

На днях мы попытались пообщаться с самим Владимиром Пузыревым, но дверь квартиры открыла его жена, которая отказалась комментировать ход следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/686397" frameborder="0"></iframe> Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав. Их отобрали из-за неврологического заболевания (Подробности)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (Подробности)