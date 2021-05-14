Пожар в многоэтажке в Екатеринбурге: подробности с места ЧП

Огонь перекинулся на чердачные перекрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 14 мая, почти в самом центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана, 19 загорелся восьмиэтажный дом. Он считается одной из первых жилых высоток города, так как был построен еще в 1934 году. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на чердаке дома, после чего огонь стал распространяться по кровле и перекинулся на одну из квартир на верхнем этаже.

Прибывшие спасатели эвакуировали из дома жильцов. Причем четырех из них вывели по лестнице с помощью дыхательных масок. Из них было двое инвалидов, которые не могли самостоятельно передвигаться.

- Все три подъезда пострадали. Залили всех до нижних этажей. Я была дома в момент возгорания. Почувствовала запах и сама вышла. Люди сами выходили, стучались в двери к соседям, говорили: "Выходите, крыша горит", - рассказала Мария, местная жительница. - В сгоревшей квартире, говорят, хозяйка в отпуске сейчас, поэтому не знает о том, что случилось.

Изначально на месте ЧП работали 8 пожарных машин и 21 сотрудник МЧС. Но к 14.00 стало ясно, что этого недостаточно и группировка сил была увеличена до 15 пожарных машин и 42 огнеборцев. Так как огонь распространялся по крыше, на месте происшествия работала высотная техника.

- Для координации действий сил на месте ЧП был развернут штаб пожаротушения, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Пламя с крыши перекинулось на одну из квартир. Фото: Евгений СТОЯНОВ

В 15.00 стало известно, что часть кровли обрушилась. В 15.30, когда борьба с огнем еще продолжалась, представители управляющей компании вышли к жильцам и сообщили, что они могут посидеть в школе №69, либо в клубе "Скала" по соседству.

- Там есть вода, там прохладно, - рассказала Ольга Александровна, представитель управляющей компании. - Внутрь дома пока заходить никому нельзя. Это запрещено. После того, как пожар будет потушен, пройдем с МЧС, если они дадут добро, то будем тихонько заходить.

Спасатели вынесли из огня кота.

Кроме того к месту ЧП пришел настоятель храма Иннокентия Московского, отец Илия.

- У нас в этом доме живут прихожане храма. Часть из них мы уже позвали переждать в нашем храме. Они у нас находятся, - сказал отец Илия. - Также у нас есть возможность разместить в гостинице рядом с нашим храмом несколько семей.

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