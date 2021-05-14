В центре Екатеринбурга загорелась одна из первых жилых многоэтажек города

На место ЧП прибыло восемь пожарных машин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начале второго часа дня в Екатеринбурге на улице Шейнкмана загорелся восьмиэтажный жилой дом. Как сообщают в МЧС, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут.
- В ходе разведки было установлено что горит кровля, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.
Пожарные эвакуировали жильцов из дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Информация о пострадавших уточняется. Само здание на Шейнкмана, 19 было построено в 1934 году в конструктивистском стиле.
По предварительным данным в здании загорелась кровля, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Спустя больше часа после начала пожара, пламя продолжало распространяться по зданию. В связи с этим спасатели стали увеличивать группировку сил на месте ЧП.
Дом был построен в 1930-е в конструктивистском стиле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- К месту пожара на улице Шейнкмана в Екатеринбурге следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны, - уточняют в ведомстве. - Горят чердачные перекрытия и кровля. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Из горящего дома пожарные с помощью дыхательных аппаратов по задымленной лестнице вывели четырех человек. Из них - двое инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно.
У дома загорелась кровля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Информации о пострадавших не поступало, - сообщают в МЧС. - Для тушения пожара задействована высотная техника. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.
Примерно к 15.00 у здания рухнула часть крыши. Тем временем прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с пожаром.
- По имеющейся предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - В настоящее время огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже здания. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.
На месте ЧП работает порядка 20 пожарных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Причина пожара на данный момент еще не известна.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дом находится в самом центре Екатеринбурга.
Фото: Алексей БУЛАТОВ