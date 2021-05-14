В центре Екатеринбурга загорелась одна из первых жилых многоэтажек города

На место ЧП прибыло восемь пожарных машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале второго часа дня в Екатеринбурге на улице Шейнкмана загорелся восьмиэтажный жилой дом. Как сообщают в МЧС, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут.

- В ходе разведки было установлено что горит кровля, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Пожарные эвакуировали жильцов из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о пострадавших уточняется. Само здание на Шейнкмана, 19 было построено в 1934 году в конструктивистском стиле.

По предварительным данным в здании загорелась кровля, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Спустя больше часа после начала пожара, пламя продолжало распространяться по зданию. В связи с этим спасатели стали увеличивать группировку сил на месте ЧП.

Дом был построен в 1930-е в конструктивистском стиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К месту пожара на улице Шейнкмана в Екатеринбурге следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны, - уточняют в ведомстве. - Горят чердачные перекрытия и кровля. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Из горящего дома пожарные с помощью дыхательных аппаратов по задымленной лестнице вывели четырех человек. Из них - двое инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно.

У дома загорелась кровля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Информации о пострадавших не поступало, - сообщают в МЧС. - Для тушения пожара задействована высотная техника. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

Примерно к 15.00 у здания рухнула часть крыши. Тем временем прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с пожаром.

- По имеющейся предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - В настоящее время огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже здания. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.

На месте ЧП работает порядка 20 пожарных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина пожара на данный момент еще не известна. Фото: Алексей БУЛАТОВ