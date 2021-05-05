Скорее всего, суд арестует его на время следствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти задержали 32-летнего слесаря местной больницы, его обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, о случившемся в полицию сообщила мать девочки. Слесарь был задержан сотрудниками уголовного розыска и сразу же сознался в гнусном преступлении.

- Девочка подверглась насилию в дачном домике СНТ «Зеленый уголок». Она четыре дня молчала, но потом рассказала о случившемся родителям. Сам слесарь не стал отрицать вину и дал признательные показания. Свой поступок объяснил тем, что у него давно не было секса. До этого у него не было проблем с законом. В больнице он на хорошем счету, - отмечает инсайдер «КП».

Следственный отдел СКР возбудил уголовное дело, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ожидается, что следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте слесаря.

Напомним, что в Краснотурьинске подросток изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у брата. А в Полевском арестовали отчима, который три года после смерти жены насиловал падчерицу.

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