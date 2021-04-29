Фото: страница обвиняемого во "ВКонтакте"

Полевской городской суд арестовал до 26 июня местного жителя Раяна М. Как ранее сообщала «Комсомолка», мужчине предъявлены обвинения по части 4 статьи «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- Ходатайство следователя СКР было удовлетворено, - рассказали «КП» в суде.

Напомним, что девочка подвергалась насилию на протяжении трех лет. В 2018 году ее мать умерла и ее опекуном стал отчим. Судьба девочки и ее брата остается неизвестной.