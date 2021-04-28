Отчиму грозит до 20 лет заключения. Фото: личная страница обвиняемого во "ВКонтакте"

В Полевском задержали 53-летнего мужчину, которого уличили в педофилии. По данным источника «Комсомолки», на протяжении трех последних лет обвиняемый вступал в половую связь со своей падчерицей. Все это время девочка молчала, но недавно рассказала о происходящем в семье во время доверительной беседы с инспектором ПДН.

Как выяснилось, мать девочки умерла в 2018 году. Но уже тогда семья состояла на учете из-за неисполнения матерью обязанностей по воспитанию сына и дочки. После смерти жены отчим оформил опекунство над детьми.

- Отчим был судим за кражу, незаконное пересечение границы РФ и истязание. Впервые он напал на падчерицу, когда той было 13 лет. После смерти жены его некому было остановить, - отметил инсайдер «КП».

Мать детей умерла в 2018 году. Фото: личная страница обвиняемого во "ВКонтакте"

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Отчиму грозит до 20 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции воздерживаются от комментариев по данной теме.

Напомним, что два года назад в Екатеринбурге вынесли 21-летнему Владу Комарову, который трогал девочек ниже пояса. Также недавно за решетку отправили рецедивиста по кличке «Таксист», который пытался изнасиловать школьницу, потерявшуюся на окраине города.