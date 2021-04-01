В Екатеринбурге вынесли приговор киллеру, который 30 лет назад убил 8-летнего сына бизнесмена

В 2019 году он пытался надругаться над заблудившейся школьницей. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор 47-летнему рецидивисту Александру Романченко. Осенью 2019 года он был арестован по обвинению в педофилии. Отморозок напал на 10-летнюю девочку, которая случайно оказалась на окраине города. Школьница ехала на дачу к бабушке, но села не на тот автобус и заблудилась. Растерянного ребенка заметил Романченко.

- Здравствуй, я дядя Саша. Я работаю таксистом, меня все знают в этом районе. Давай я тебя до дома подвезу, - любезно предложил незнакомец.

Школьница отрицательно покачала головой. Тогда Роман схватил ее за руку и силой потащил в сторону леса. Но, к счастью, девочке удалось вырваться и выбежать к трассе. Там ее заметил случайный водитель, который и спугнул мерзавца. «Дядю Сашу» сыщики искали три дня, и нашли беглеца в заброшенной бане в районе Широкой Речки.

Суд приговорил Романченко к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Гнусное преступление далеко не первое в «послужном» списке Романченко. Почти 30 лет назад он исполнил «заказ» своей тети и вместе с напарниками убил беззащитного ребенка.

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС

Все началось со служебного романа екатеринбургского бизнесмена Владимира Русских и его бухгалтера Елены Целишевой. Пара не скрывала свои отношения на работе: он был несчастен в браке, она мать-одиночка в разводе.

В 1992 году Елена узнала, что беременна и попросила жениться на ней, чтобы ребенок не был внебрачным. Владимир с самого начала признавал отцовство, но уходить от своей жены не хотел. Причиной был восьмилетний сын Дима, которого он любил больше жизни. Владимир боялся, что развод сильно навредит ребенку. И тогда Целишева поняла, что нужно избавляться от единственного «препятствия» к бракосочетанию.

В 1992 году Владимир Русских воспитывал сына, а Елена Целишева - дочку Фото: Архив "КП"

Она понимала, что сама с убийством не справится. Самую грязную работу она поручила своему племяннику - Александру Романченко, ему тогда было. Тогда ему было 19 лет. За услугу Елена предложила парню 300 000 рублей. Романченко без колебаний согласился, на эти деньги он мог купить две «девятки».

- Саша всегда был покладистым мальчиком, - рассказывали на допросах родственники убийцы. – Но у него была тяга к насилию. В детстве его сестра получила травму головы, катаясь на коньках. Когда она лежала дома, Романченко мог начать трясти парализованную сестру пока у нее не пойдет пена изо рта.

На дело Романченко взял двух знакомых 34-летнего Вячеслава Никитина и 18-летнего Сергея Васильева по кличке «Колоб». Никитин работал в автопарке на «Волге» и был водителем, а Васильев был привлечен в качестве силовой поддержки, если ребенок будет кричать и сопротивляться.

Ориентировка на Диму Русских. Фото: газета «Уральский рабочий» за 19 января 1993 года

Мальчика похитил днем 24 декабря 1992 года. После уроков Дима катался на горке у школы № 145 вместе с другом. Романченко подошел к ребенку и представился другом мамы. Мол, женщина попросила привезти сына домой. Ничего не подозревающий ребенок послушно сел в «Волгу» и пропал без вести.

Димку убили в лесу у Широкой речки, мальчик умер от ударов палкой по голове.

Никитин высадил пассажиров и уехал, не задумываясь о дальнейшей судьбе мальчика. А Романченко с «Колобом» повели Диму в дачный домик, который принадлежал Александру.

Из материалов уголовного дела:

«Когда мы находились в домике, Романченко сказал мне, что намеревается убить мальчика. Так как его об этом попросила тетя. Я предложил Романченко отпустить мальчика и забрать деньги, однако Романченко не согласился, и мы вышли на улицу. Внезапно я услышал сзади себя глухой удар. Повернувшись, увидел, что Романченко стоит с палкой в руках, а мальчик стоит перед ним и плачет. Кровь на ребенке я не видел, так как на улице стемнело. Затем Романченко нанес еще один удар по голове мальчика, и ребенок перестал плакать. Я не мог остановить Романченко, поскольку боялся его», - расскажет спустя много лет Васильев.

Вечером того же дня весь отдел полиции Кировского района был поднят по тревоге. Сомнений не было – ребенка похитили. Сначала отец мальчика ждал требований о выкупе и был готов отдать все состояние до последней копейки. Но новостей о Диме так и не было.

Лишь через семь месяцев сторож коллективного сада случайно нашел в чаще леса портфель и промокшие учебники. Там же потом и обнаружили останки ребенка. К тому времени Владимир смирился с потерей сына, а Целишева добилась своего и стала его законной женой.

ВОЗМЕЗДИЕ

Семейное счастье Елены длилось только 10 лет. После смерти сына Владимир переехал Сургут, где открыл новую фирму. Но потеря первенца навсегда изменила его жизнь: бизнесмен часто уходил в запой или тратил деньги на экстрасенсов. Елена тоже стала алкоголичкой и вернулась в к дочери в Екатеринбург.

В 2003 году следователь МВД по УрФО Валентин Иванов случайно узнал о причастности Целишевой-Романченко к убийству Димы – проболтался один из преступников.

«Господи, я жил с ней, постель делил. Она же видела, как я мучаюсь», - в слезах говорил Владимир Русских в кабинете следователя.

Елена сломала жизнь любимому человеку, его семье и самой себе.

На допросах Целишева с племянником вели себя надменно, словно насмехаясь над сыщиками, 13 лет не могли их поймать. В ноябре 2005 года суд присяжных признал их виновными, а затем назначил максимальный срок – 15 лет лишения свободы.