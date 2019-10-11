В Екатеринбурге поймали насильника, который 30 лет назад убил сына бизнесмена по заказу своей тети

В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Школьница, возвращаясь домой, села не на тот автобус и выехала за пределы города. Перепугавшись, девочка пошла обратно пешком, вдоль трассы. В этот момент ей навстречу вышел мужчина в кепке.

- Здравствуй, я дядя Саша. Я работаю таксистом, меня все знают в этом районе. Давай я тебя до дома подвезу, - любезно предложил незнакомец.

Школьница отрицательно покачала головой. Тогда мужчина схватил ее за руку и силой потащил в сторону леса. Девочка вырвалась, выбежала к дороге и стала звать на помощь. На крики ребенка обратил внимание один из автомобилистов. Неравнодушный водитель спугнул мерзавца и отвез ребенка домой. Родители девочки обратились в полицию. Искали «дядю Сашу» три дня, а нашли в заброшенной бане на Широкой Речке. Там Александр Романченко жил уже два года, с того момента как вышел из тюрьмы – мужчина отсидел год и семь месяцев за угон.

Но славу в криминальном мире Романченко обрел гораздо раньше. В начале нулевых ему заказали убить восьмилетнего Диму Русских – сына одного из крупнейших предпринимателей Урала.

СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОБМЕН НА ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Все началось со служебного романа бизнесмена Владимира Русских и его бухгалтера Елены Целишевой. Пара не скрывала свои отношения на работе: он был несчастен в браке, она – воспитывала дочь, находясь в разводе.

В 1992 году Елена узнала, что беременна и начала делать начальнику недвусмысленные намеки о создании семьи. Владимир с самого начала признавал отцовство, но уходить от своей жены не хотел. Причина – восьмилетний сын Дима, которого он любил больше жизни. Владимир боялся, что развод сильно навредит ребенку. И тогда Целишева поняла, что если избавиться от Димы – она сможет стать полноценной супругой бизнесмена.

В 1992 году Владимир Русских воспитывал сына, а Елена Целишева - дочкуФото: Архив "КП"

Понимая, что сама она не справится с убийством, Елена обратилась за помощью к своему племеннику – Александру Романченко. Тогда ему было 19 лет. За услугу Елена предложила парню круглую сумму денег – около 300 000 рублей (по тем временам этой суммы хватило бы на две «девятки»).

- Саша всегда был покладистым мальчиком, - рассказывали на допросах родственники убийцы. – Но у него была тяга к насилию. В детстве его сестра получила травму головы, катаясь на коньках. Когда она лежала дома, Романченко мог начать трясти парализованную сестру пока у нее не пойдет пена изо рта.

На дело Александр взял двух знакомых 34-летнего Вячеслава Никитина и 18-летнего Сергея Васильева по кличке «Колоб». Никитин работал в автопарке на «Волге» и был водителем, а Васильев был привлечен в качестве силовой поддержки, если ребенок будет активно сопротивляться.

РЕБЕНОК ПРОПАЛ

День убийства пришелся на 24 декабря 1992 года. После уроков Дима катался на горке у школы № 145 вместе с другом. Романченко подошел к ребенку и представился другом мамы. Мол, женщина попросила привезти сына домой. Ничего не подозревающий ребенок послушно сел в «Волгу» и пропал навсегда.

Объявление о пропаже Димы опубликовали в прессе только через месяц после пропажи. Лишь в июле останки мальчика найдут на окраине Екатеринбурга. Фото: газета «Уральский рабочий» за 19 января 1993 года

Троица подонков вывезла второклашку в район Широкой Речки. Никитин высадил пассажиров и уехал, не задумываясь о дальнейшей судьбе мальчика. А Романченко с «Колобом» повели Диму в дачный домик, который принадлежал Александру.

Из материалов уголовного дела:

- Когда мы находились в домике, Романченко сказал мне, что намеревается убить мальчика. Так как его об этом попросила тетя. Я предложил Романченко отпустить мальчика и забрать деньги, однако Романченко не согласился, и мы вышли на улицу. Внезапно я услышал сзади себя глухой удар. Повернувшись увидел, что Романченко стоит с палкой в руках, а мальчик стоит перед ним и плачет. Кровь на ребенке я не видел, так как на улице стемнело. Затем Романченко нанес еще один удар по голове мальчика, и ребенок перестал плакать. Я не мог остановить Романченко, поскольку боялся его, - расскажет спустя много лет Васильев.

Тем временем родители мальчика в панике прочесывали город. Когда мама Димы обнаружила пропажу сына, одноклассник рассказал, что его на машине увезли незнакомцы. Вечером того же дня по тревоге был поднят весь отдел полиции Кировского района. Сомнений не было – ребенка похитили.

Долгое время Владимир Русских ждал требований выкупа, за любимого сына он был готов отдать все до последней копейки. Но злоумышленники не выходили на связь. На это надеялись и сыщики, но похитители молчали...

В июле 1993-го сторож коллективного сада случайно нашел в лесу школьный портфель и промокшие учебники. Следом сыщики отыскали и останки мальчика, но убийц так и не нашли.

К тому времени Владимир смирился с потерей сына, а Целишева добилась своего и стала его законной женой.

ВОЗМЕЗДИЕ СПУСТЯ 13 ЛЕТ

Семейное счастье Елены длилось 10 лет. После смерти сына Владимир принял решение переехать с ней в Сургут, где открыл новую фирму. Но потеря первенца оставила неизлечимую рану на сердце: бизнесмен часто уходил в запой или тратил деньги на экстрасенсов. Елена тоже начала пить. Семья развалилась. Целишева вернулась в Екатеринбург к дочери и ушла в запой.

Красивая женщина стала алкоголичкой. Елена сломала жизнь любимому человеку, его семье и самой себеФото: Архив "КП"

А спустя еще три года следователь МВД по УрФО Валентин Иванов случайно узнал о причастности Целишевой-Романченко к убийству Димы –проболтался один из преступников.

- Господи, я жил с ней, постель делил. Она же видела, как я мучаюсь, - в слезах сказал Владимир в кабинете следователя.

На допросах экс-бухгалтер и ее племянник вели себя надменно, словно насмехаясь над сыщиками, которые долгое время не могли их поймать. В ноябре 2005 года суд присяжных признал их виновными, а затем назначил максимальный срок – 15 лет лишения свободы.

Возмездие пришло к Елене и ее племяннику спустя 13 лет после убийства мальчикаФото: Архив "КП"

В 2014-м Романченко выпустили по УДО. Целишева вышла на свободу еще раньше.