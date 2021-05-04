На Урале подросток изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у своего младшего брата

В силу возраста мальчик не может быть привлечен к уголовной ответственности. Проверкой произошедшего занимается Следственный комитет, где от комментариев по данной теме отказались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 12-летний мальчик изнасиловал 9-летнюю школьницу. Причем сделал он это на глазах своего 7-летнего брата. Также в момент преступления рядом находился еще один ребенок - 10-летнего возраста, который наблюдал за происходящим.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, шокирующий случай произошел 23 апреля в поселке Подсобном под Краснотурьинском.

- И пострадавшая и ребенок, подозреваемый в причастности к преступлению, как и остальные дети, ставшие свидетелями произошедшего, учатся в одной школе, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в лесном массиве. В тот день ребята заманили девочку в лес, где самый взрослый мальчик из всей компании и совершил преступление против 9-летней девочки. Впрочем, версия о том, что насилие было спланировано, пока не подтверждена. В этом предстоит разобраться следователям СК.

О том, что против ребенка произошло преступление, стало известно со слов самой девочки. Правда, призналась маме она в этом не сразу, а лишь спустя несколько дней. После этого ребенка госпитализировали в больницу.

Наш собеседник уточнил, что предполагаемый насильник не может быть привлечен к ответственности в силу возраста. В нашей стране она возможна лишь для подростков, достигших 14-летнего возраста.

- Все ребята из неблагополучных семей. Мальчик, подозреваемый в преступлении, воспитывается мамой, которая работает дояркой, его брат - от другого отца. Правда, на учете в ПДН 12-летний ребенок до настоящего момента не состоял, - уточнил наш собеседник.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.