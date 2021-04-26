Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге: прямая онлайн-трансляция

Танк Т-34 во время парада пойдет во главе колонны техники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До парада Победы 2021 в Екатеринбурге остается чуть меньше двух недель. Репетиции выходят на финишную прямую. Сегодня, 26 апреля, вечером в центре города вновь проходит масштабная репетиция парада Победы. Само собой, из-за этого перекрыта часть центральных улиц.
Так, с 20.00 и до 04.00 не проехать по проспекту Ленина на участке от Карла Либкнехта до Репина. Также частично перекрыты соседние улицы Репина, Татищева, 8 Марта и Бориса Ельцина. Помимо этого на время репетиции запретили парковать машины на площади 1905 года.
- Обращаем внимание автомобилистов, что на период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменен режим работы светофорных объектов, - уточняют в администрации города.
Началась репетиция в десятом часу вечера. Журналисты «Комсомольской правды Екатеринбург» ведут с нее прямую трансляцию:
Первой на параде будет двигаться историческая техника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция была совмещенная - и люди, и техника отрабатывали движение вместе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция длится до 04.00 ночи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для репетиции в центре Екатеринбурга перекрыли проспект Ленина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Точно также военная техника будет двигаться по проспекту Ленина 9 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ