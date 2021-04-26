Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге: прямая онлайн-трансляция

Танк Т-34 во время парада пойдет во главе колонны техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До парада Победы 2021 в Екатеринбурге остается чуть меньше двух недель. Репетиции выходят на финишную прямую. Сегодня, 26 апреля, вечером в центре города вновь проходит масштабная репетиция парада Победы. Само собой, из-за этого перекрыта часть центральных улиц.

Так, с 20.00 и до 04.00 не проехать по проспекту Ленина на участке от Карла Либкнехта до Репина. Также частично перекрыты соседние улицы Репина, Татищева, 8 Марта и Бориса Ельцина. Помимо этого на время репетиции запретили парковать машины на площади 1905 года.

- Обращаем внимание автомобилистов, что на период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменен режим работы светофорных объектов, - уточняют в администрации города.

Началась репетиция в десятом часу вечера. Журналисты «Комсомольской правды Екатеринбург» ведут с нее прямую трансляцию:

Первой на параде будет двигаться историческая техника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция была совмещенная - и люди, и техника отрабатывали движение вместе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция длится до 04.00 ночи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для репетиции в центре Екатеринбурга перекрыли проспект Ленина. Фото: Алексей БУЛАТОВ