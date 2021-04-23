Поджигателя дома, в котором погибли 8 человек, отправили на всю жизнь в тюрьму

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной вынес приговор 30-летнему жителю Екатеринбурга Александру Пократову, который 26 марта прошлого года поджег деревянный дом на улице Омской. В результате пожара погибли восемь человек. Суд признал пиромана виновным и назначил ему пожизненный срок в тюрьме (колония особого режима).

В прокуратуре отмечают, что у Понкратова были исключительно хулиганские побуждения.

- Злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей и поджог, после чего произошло возгорание дома, - пояснили в надзорном ведомстве.

Поджигателя проверили на вменяемость, специалисты пришли к выводу, что он отдавал отчет своим действиям.

- По делу проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, химические, генетические, автороведческая и психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению, которой фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действия, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

На фото Александр и его девушка по имени Рамиля, с которой они вместе жили. Фото: соцсети

Поймать Александра удалось случайно, когда в начале апреля наряд ГИБДД заметил его на улице рядом с горящим бараком.

- Инспекторы ДПС передали его сыщикам уголовного розыска, а те, в свою очередь, проанализировав ранее полученную информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов жилых домов. Так оно впоследствии и оказалось, - сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

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