2020-04-03T15:52:51+03:00
Происшествия

«Гулял и вышел на Омскую»: видео допроса екатеринбуржца, обвиняемого в поджоге дома, где погибли восемь человек

Александр Понкратов гулял с алкоголем и опасался, что встретит полицейских
Евгений Стоянов
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Видео допроса Александра распространила пресс-служба СКР. Фото: скриншот видеоВидео допроса Александра распространила пресс-служба СКР. Фото: скриншот видео
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Появилось видео допроса 28-летнего мужчины, обвиняемого в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Ролик опубликовала пресс-служба регионального СК.

На видео обвиняемый (по нашим данным его зовут Александр Понкратов) рассказывает о том, как гулял в ночь незадолго до пожара.

- Походил, погулял вокруг комплекса домов – где новостройка. Там у них один общий двор, получается. У меня еще оставалось достаточно алкоголя и я решил куда-то зайти, так как уже было холодно. Ну и вышел как раз на эту Омскую улицу. Там два дома – один дальше, другой ближе, - вспоминает Александр события той ночи.

Допрос пиромана, обвиняемого в поджоге дома, где погибли 8 человек.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Он рассказал, что в ту ночь гулял с пивом и опасался, что наткнется на наряд полиции.

Когда мужчина начал рассказать о том, как подошел к жилым баракам, видео оборвалось.

Напомним, пожар на улице Омской произошел поздно вечером 26 марта. Силовики сразу предположили, что это был поджог. В пожаре погибли семь человек, но уже на следующий день число погибших возросло до восьми. Рядом с деревянной двухэтажкой активно строились новостройки. Дом на Омской,91 также должен был быть расселен. Возводить на его месте высотку планировала компания ООО «Фортис». Из-за этого начали появляться версии, что поджог мог быть выгоден застройщику. Силовики даже пришли в офис компании с обысками. Но представители застройщика версию о своей причастности к поджогу категорически опровергали.

Нам удалось пообщаться с соседями Александра Понкратова, обвиняемом в массовом убийстве, и поговорить с его сожительницей.

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После пожара в Екатеринбурге, где погибли семь человек, СКР завел два уголовных дела. После ночного пожара в деревянном бараке на Омской,91, где погибли 7 человек, следователи завели уголовные дела по двум статьям. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в одном случае дело возбуждено по части второй статьи 105 (убийство двух и более лиц), во втором – по части два статьи 167 (умышленное уничтожение имущества) (подробнее)

В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом: семь человек погибли в огне. В Екатеринбурге продолжают полыхать многоквартирные бараки. Сначала пожары происходили на Уралмаше. Теперь очередная трагедия произошла в поселке Пионерский. 26 марта в двенадцатом часу вечера спасателям поступило тревожное сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме №91 по улице Омская (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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