«Гулял и вышел на Омскую»: видео допроса екатеринбуржца, обвиняемого в поджоге дома, где погибли восемь человек

Появилось видео допроса 28-летнего мужчины, обвиняемого в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Ролик опубликовала пресс-служба регионального СК.

На видео обвиняемый (по нашим данным его зовут Александр Понкратов) рассказывает о том, как гулял в ночь незадолго до пожара.

- Походил, погулял вокруг комплекса домов – где новостройка. Там у них один общий двор, получается. У меня еще оставалось достаточно алкоголя и я решил куда-то зайти, так как уже было холодно. Ну и вышел как раз на эту Омскую улицу. Там два дома – один дальше, другой ближе, - вспоминает Александр события той ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770697" frameborder="0"></iframe> Допрос пиромана, обвиняемого в поджоге дома, где погибли 8 человек.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Он рассказал, что в ту ночь гулял с пивом и опасался, что наткнется на наряд полиции.

Когда мужчина начал рассказать о том, как подошел к жилым баракам, видео оборвалось.

Напомним, пожар на улице Омской произошел поздно вечером 26 марта. Силовики сразу предположили, что это был поджог. В пожаре погибли семь человек, но уже на следующий день число погибших возросло до восьми. Рядом с деревянной двухэтажкой активно строились новостройки. Дом на Омской,91 также должен был быть расселен. Возводить на его месте высотку планировала компания ООО «Фортис». Из-за этого начали появляться версии, что поджог мог быть выгоден застройщику. Силовики даже пришли в офис компании с обысками. Но представители застройщика версию о своей причастности к поджогу категорически опровергали.

Нам удалось пообщаться с соседями Александра Понкратова, обвиняемом в массовом убийстве, и поговорить с его сожительницей.

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