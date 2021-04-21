Присяжные решили судьбу екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве восьми человек

Подсудимый первоначально признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением. Фото: соцсети

Суд присяжных в среду, 21 апреля, вынес вердикт по делу 29-летнего екатеринбуржца. Александра Понкратова, которого обвиняют в массовом убийстве. Присяжные заседатели единогласно признали молодого человека виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

- Также коллегия присяжных единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения. По эпизоду поджога дома на улице Шефской Понкратова коллегия присяжных оправдала, - сообщили в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, он устроил поджог двухэтажки на улице Омской, где погибли восемь человек. Первоначально в пожаре погибли семь человек, но позже число жертв увеличилось до восьми.

ЧП произошло год назад. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Первоначально свою вину Александр Понкратов признал, но позже отказался от явки с повинной, заявив, что оговорил себя под давлением следователей.

Александру Понкратову предъявили обвинения по двум статьям УК «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». По этим статьям екатеринбуржцу грозило наказание вплоть до пожизненного. Завтра, 22 апреля, в 10:30 состоятся вторые прения сторон и последнее слово подсудимого, после чего судья огласит приговор.

- В ходе расследования уголовного дела проведён значительный объём следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, по делу проведён ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, химические, генетические, автороведческая и психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемый признан вменяемым и способным нести ответственность за содеянное, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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