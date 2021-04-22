В Екатеринбурге пироману, которого судят за убийство восьми человек, запросили пожизненное

Подсудимый первоначально признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде завершилось слушание по уголовному делу 29-летнего поджигателя, который обвинялся в убийстве восьми человек. Помимо 105 статьи УК РФ пиромана привлекут за умышленное уничтожение чужого имущества.

Напомним, год назад он устроил поджог двухэтажки на улице Омской. Во время пожара на месте погибли семь человек, еще один скончался в больнице. Пострадало имущество жильцов.

По горячим следам удалось задержать и самого виновника. Пироманом оказался 20-летний Александр Понкратов. Сначала он признал свою вину, позже отказался от явки с повинной, заявив, что оговорил себя под давлением следователей.

Также мужчине вменяли еще один эпизод поджога на улице Шефской. Суд по Панкратову длится больше полугода, уголовное дело рассматривают с участием присяжных. По первому эпизоду, где погибли люди, его признали виновным, а по второму на Шефской – оправдали.

- В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель присяжным заседателям и суду представила доказательства того, что подсудимый 26 марта 2020 года около 22 час. в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома на ул. Омская в г. Екатеринбурге, где продолжил распивать спиртное. В процессе распития, из хулиганских побуждений, злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, после чего поджог. В результате произошло возгорание дома - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сегодня гособвинитель во время очередного заседания попросил суд назначить пироману наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Оглашение приговора назначено на завтра, 23 октября.