Три человека из легкового автомобиля получили травмы Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На Урале три человека пострадали после столкновения Skoda Octavia с локомотивом. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 километра перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги около девяти утра. В больницы Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля и двое пассажиров.

- В поселке Горный Щит, подьезд к селу Верхнемакарово, на перегоне произошло столкновение локомотива и Skoda Octavia. По предварительной информации- водитель иномарки проехал регулируемый перекресток без шлагбаума на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выехал Свердловский транспортный прокурор. Специалисты ведомства организовали проверку соблюдения требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура даст оценку содержанию железнодорожного переезда.

Также проверку начали в Уральском следственном управлении на транспорте. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, следователи осматривают место происшествия и опрашивают работников локомотивной бригады.

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