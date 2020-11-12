В Свердловской области водитель «УАЗ-Патриот» столкнулся с поездом и сбежал, бросив машину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 38 км перегона станции Седельниково - Решеты Свердловской железной дороги сегодня утром 45-летний водитель «УАЗ-Патриот» столкнулся с поездом и сбежал, бросив машину. Сотрудники полиции задержали мужчину неподалеку в коллективных садах. Сейчас он объясняется в отделении.

- На регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем «УАЗ-Патриот», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Автомобиль получил значительные механические повреждения. Люди в результате ДТП не пострадали.

Инспекторы отметили, что задержанный имел признаки опьянения. Сейчас Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.