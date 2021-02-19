Фото: Instagram.com/polina4.1997

В поселке Билимбай простились с 23-летней Полиной Петровой. 13 февраля девушка попала под грузовой поезд на железнодорожной станции. Как выяснилось, свердловчанка спешила на электричку, чтобы вернуться в Екатеринбург, а затем добраться в аэропорт. В тот день Полина должна была вместе с подругой улететь на Кубу транзитом через Москву.

ЭЙФОРИЯ В ГОЛОВЕ

Полина снимала в Екатеринбурге комнату и мечтала о собственной квартире, работала девушка в автосервисе. В прошлую субботу красавица приехала в родной поселок, чтобы забрать у старшего брата Александра Go Pro камеру, хотела сделать красивое видео во время отпуска.

Электричка до Екатеринбурга отправлялась в 14:15, но Полина приехала на перрон впритык.

- Я работал в ночную смену и был сонный, - вспоминает последнюю встречу с сестрой Александр Петров. – Она сказала, что вызвала такси, но водитель опаздывает. Я уже сам было вызвался подвезти ее, но Полина настояла, чтобы я остался дома и отсыпался.

Обзавестись семьей Полина не успела. Фото: Instagram.com/polina4.1997

Через два часа Александру позвонила соседка, женщина лишь с третьей попытки смогла сообщить, что Полины больше нет. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, может сложиться впечатление, что девушка была в наушниках и не слышала приближающегося товарника. Но позже эту версию опровергли.

- Следователь, который приезжал к нам из Екатеринбурга, выдавал вещи Полины. Я спрашивал про наушники, но они были убраны в чехол. У нее уже была эйфория в голове, думала только о Кубе. Да и со зрением у сестры были проблемы. Просто сильно торопилась, - добавил брат погибшей.

А БЫЛО ЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

Родные Полины не спорят, что девушка сама виновата в случившемся. Но семье кажется странным, что электричка отправляется от станции в момент прибытия грузового поезда.

- Это странно и небезопасно. На станции пояснили, что оповещение о приближающемся поезде было за минуту до столкновения. А если человек приехал позже? Если он опаздывает и потом бежит? К машинисту никаких претензий, машину то нелегко бывает остановить, а тут многотонный состав, – говорит Александр Петров.

В социальных сетях многие осуждают Полину, мол, девушка не смотрела по сторонам. А юристы отметили, что в данном случае подавать иск к РЖД практически бессмысленно.

- Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. Находясь в зоне движения поездов, необходимо исключить все отвлекающие факторы (пользование наушниками и гаджетами), не игнорировать сообщения дежурного по станции, внимательно посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии приближающегося поезда, - отметили в пресс-службе СвЖД.