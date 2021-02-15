В Свердловской области под колесами поезда погибла 23-летняя девушка

Девушка переходила пути слишком близко к движущемуся поезду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на первом пути станции Билимбай под колесами поезда погибла 23-летняя девушка. Трагедия произошла в субботу, 13 февраля. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела на транспорте, руководителя отделения криминалистики следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции.

- Следственными органами проведен осмотр места происшествия, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, девушка переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист поезда, заметив ее, подал сигнал и применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось.

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