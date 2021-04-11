Следственный комитет и МЧС проводят проверку. Фото: СОЦСЕТИ

В Асбесте при тушении пожара частного дома на станции «Изумруд» погиб 34-летний Константин Старцев. Как рассказали в местном отделении надзорной деятельности и профилактической работы, начальник караула получил перелом позвоночника и скончался на месте. У мужчины осталась маленькая дочь и беременная жена.

- Во время тушения из-за обратной тяги рухнула бетонная стена частного жилого дома и придавила огнеборца. Константин был опытный пожарный. В части проработал много лет, и до выслуги ему оставалось совсем чуть-чуть. Имел высшее профильное образование, - рассказывают коллеги погибшего.

Стена дома обвалилась во время пожара. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Коллеги отзываются о Константине, как о настоящем профессионале. Он первым бросился тушить пожар и принял весь удар на себя.

- Окажись рядом еще люди, и жертв могло быть больше, - отмечают в отделении.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По факту трагедии в МЧС проводится внутренняя проверка. Также оценку ситуации даст Следственный комитет.

- Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.