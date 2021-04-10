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Происшествия10 апреля 2021 12:55

Обрушилась стена: в Свердловской области во время тушения дома погиб пожарный

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах смерти
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

Фото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

В Асбесте во время тушения частного дома погиб пожарный. Как рассказали в МЧС Свердловской области, пожар случился утром 10 апреля. Горел строящийся дома площадью 64 квадратных метра. На месте работала бригада пожарных и во время тушения на огнеборца обрушилась стена.

- В ходе тушения пожара, в результате обрушения одной из стен, один из пожарных получил травмы, не совместимые с жизнью, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

Сейчас в обстоятельствах смерти пожарного разбираются следователи.

- Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение,- отметил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

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