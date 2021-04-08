Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 15:15

Трамвай в Академический и закрытие Блюхеровского моста: о чем мэр Алексей Орлов рассказал на первой пресс-конференции

Глава города полтора часа отвечал на вопросы журналистов
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Два месяца назад Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга.

Два месяца назад Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая пресс-конференция мэра Екатеринбурга, Алексея Орлова, прошла 8 апреля, спустя два месяца после того, как он официально вступил в должность. «Комсомольская правда» вела прямую онлайн-трансляцию с нее. Ниже публикуем избранные ответы главы города на вопросы журналистов:

О ПЛОХОЙ УБОРКЕ СНЕГА ЗИМОЙ

- Прекрасно помню, сколько нареканий было по уборке и содержанию города зимой. Это, наверное, один из острых вопросов. Оправдываться не буду. Зима была даже для Урала нехарактерной по осадкам. Очень снежная. Снег шел в минусовые температуры. Это затрудняло применение противогололедных материалов. Работу над ошибками проводим. Зимой в уборке города используется чуть больше 400 единиц техники ежедневно. При этом более 70% техники изношено. Работа ее низкоэффективна. Мы согласовали с губернатором выделение дополнительных средств на приобретение еще 100 единиц дорожной техники. Прорабатываем вопросы с лизинговой компанией. К лету парк существенно обновим.

Прежде чем стать мэром, Алексей Орлов больше месяца был исполняющим обязанности главы города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО 9 МАЯ

- Приближается День Победы. Мы уже утвердили перечень всех праздничных мероприятий на 9 Мая – парад, Бессмертный полк. Надеемся, все мероприятия в традиционном формате пройдут.

ПРО ЗАБОР ВОКРУГ ПАРКА У УРГУПС

- Парк у УрГУПС это популярная территория. Я знаю о ситуации (из-за строительства забора горожане стали опасаться, что не смогут попасть в парк, - Прим. Ред.). Наш приоритет, чтобы парк оставался доступным для посещения жителей, чтобы он был частью общей набережной Исети. У нас такие планы есть. Надеюсь, что до конца апреля все переговоры проведем и этот вопрос решим положительно, чтобы парк оставался общедоступным.

ПРО ТРАМВАЙ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН

- В июле этого года начнутся строительные работы по трамвайной ветке в Академический. Это очень важный вопрос. Завершение работ предполагается в 2024 году, но мы естественно приложим все усилия, чтобы к юбилею Екатеринбурга (2023 году, - Прим. Ред.) этот вопрос был закрыт и Академический получил трамвайную ветку.

Стулья для журналистов находились на расстоянии почти в метр друг от друга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО

- Проводятся работы по технико-экономическому обоснованию. Это еще только предпроектные работы. В прошлом году на них еще 160 миллионов рублей выделили. Взять и обещать, что через два года мы построим вторую ветку, я бы не стал, потому что за свои слова надо отвечать. Но мы будем над этим работать. На следующей неделе встречаюсь с директором московского метрополитена. Будем смотреть московские технологии.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА КУПЮРЕ В 5000 РУБЛЕЙ

- Я в Инстаграм задавал вопрос жителям, какую достопримечательность города они хотели бы видеть на купюре. Понятно, что решение будет за Центробанком, но надеюсь, что он учтет мнение населения. Обещаю, что консультации с Центральным банком России я проведу. Мы предлагали и дом Севастьянова, и здание администрации города. Главное, что один из знаковых объектов города на банкноте появится.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ

- Когда Краснознаменную группу устанавливали в 1974 году, не было федерального закона о безопасности гидротехнических сооружений (речь о механизмах внутри Плотинки, над которыми до 2013 года стояла Краснознаменная группа, - Прим. Ред.). Он появился в 2004 году и практически каждый год в него вносятся изменения. Без ремонта гидротехнического сооружения работы по восстановлению Краснознаменной группы проводить просто опасно. Это нарушение федерального законодательства. Нам необходимо в бюджете предусмотреть более 60 миллионов рублей полностью на восстановление гидротехнического сооружения. После этого только можно будет вести речь о том, надо ли там нагрузку увеличивать (устанавливая Краснознаменную группу, - Прим. Ред.). Возможно, мы проведем общественное обсуждение, чтобы выбрать иное место для восстановления Краснознаменной группы. Сейчас она лежит на складах на предприятии. Пока желающих проводить работы просто не нашлось.

10 февраля в этом же зале прошла инаугурация Алексея Орлова в должности главы города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЗАСТРОЙКУ ПАРКА МАЯКОВСКОГО

- Никто ничего там застраивать не будет. Парк сохранится в своих границах. Я послушал в среду руководителя парка. Есть хорошая концепция развития. Будем проводить большое рабочее совещание по нему. Развитие парка потребует и бюджетных вложений, и вложений из внебюджетных источников.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

- Повышения платы за проезд в общественном транспорте в этом году не будет точно. Это полномочия Региональной энергетической комиссии, но в этом году тариф повышать не будем.

Пресс-конференция длилась почти полтора часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ПОТОП В ПАРКЕ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

- Произошло очень резкое таяние большого количество снега. Идет переполнение дренажей. Знаете, парки Санкт-Петербурга почти на месяц закрываются до высыхания. Все предусмотренные проектом работы (по благоустройству парка, - Прим. Ред.) в прошлом году были выполнены в строгом соответствии с проектом. Будем оценивать, как парк пережил зиму - соблюдены ли технологии, или это просто природа.

ПРО ЗАКРЫТИЕ БЛЮХЕРОВСКОГО МОСТА НА РЕМОНТ

- Если в этом году не отремонтируем мост, то через два года его закроем. Он уже в опасном состоянии находится. Технология предполагает полное закрытие моста. Его нужно будет закрыть в летний период, когда нагрузка на улично-дорожную сеть меньше становится. Основная тема сейчас - организовать нормальное движение по другим улицам. Мы жителей подготовим.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПресс-конференция главы Екатеринбурга