Два месяца назад Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая пресс-конференция мэра Екатеринбурга, Алексея Орлова, прошла 8 апреля, спустя два месяца после того, как он официально вступил в должность. «Комсомольская правда» вела прямую онлайн-трансляцию с нее. Ниже публикуем избранные ответы главы города на вопросы журналистов:

О ПЛОХОЙ УБОРКЕ СНЕГА ЗИМОЙ

- Прекрасно помню, сколько нареканий было по уборке и содержанию города зимой. Это, наверное, один из острых вопросов. Оправдываться не буду. Зима была даже для Урала нехарактерной по осадкам. Очень снежная. Снег шел в минусовые температуры. Это затрудняло применение противогололедных материалов. Работу над ошибками проводим. Зимой в уборке города используется чуть больше 400 единиц техники ежедневно. При этом более 70% техники изношено. Работа ее низкоэффективна. Мы согласовали с губернатором выделение дополнительных средств на приобретение еще 100 единиц дорожной техники. Прорабатываем вопросы с лизинговой компанией. К лету парк существенно обновим.

Прежде чем стать мэром, Алексей Орлов больше месяца был исполняющим обязанности главы города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО 9 МАЯ

- Приближается День Победы. Мы уже утвердили перечень всех праздничных мероприятий на 9 Мая – парад, Бессмертный полк. Надеемся, все мероприятия в традиционном формате пройдут.

ПРО ЗАБОР ВОКРУГ ПАРКА У УРГУПС

- Парк у УрГУПС это популярная территория. Я знаю о ситуации (из-за строительства забора горожане стали опасаться, что не смогут попасть в парк, - Прим. Ред.). Наш приоритет, чтобы парк оставался доступным для посещения жителей, чтобы он был частью общей набережной Исети. У нас такие планы есть. Надеюсь, что до конца апреля все переговоры проведем и этот вопрос решим положительно, чтобы парк оставался общедоступным.

ПРО ТРАМВАЙ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН

- В июле этого года начнутся строительные работы по трамвайной ветке в Академический. Это очень важный вопрос. Завершение работ предполагается в 2024 году, но мы естественно приложим все усилия, чтобы к юбилею Екатеринбурга (2023 году, - Прим. Ред.) этот вопрос был закрыт и Академический получил трамвайную ветку.

Стулья для журналистов находились на расстоянии почти в метр друг от друга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО

- Проводятся работы по технико-экономическому обоснованию. Это еще только предпроектные работы. В прошлом году на них еще 160 миллионов рублей выделили. Взять и обещать, что через два года мы построим вторую ветку, я бы не стал, потому что за свои слова надо отвечать. Но мы будем над этим работать. На следующей неделе встречаюсь с директором московского метрополитена. Будем смотреть московские технологии.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА КУПЮРЕ В 5000 РУБЛЕЙ

- Я в Инстаграм задавал вопрос жителям, какую достопримечательность города они хотели бы видеть на купюре. Понятно, что решение будет за Центробанком, но надеюсь, что он учтет мнение населения. Обещаю, что консультации с Центральным банком России я проведу. Мы предлагали и дом Севастьянова, и здание администрации города. Главное, что один из знаковых объектов города на банкноте появится.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ

- Когда Краснознаменную группу устанавливали в 1974 году, не было федерального закона о безопасности гидротехнических сооружений (речь о механизмах внутри Плотинки, над которыми до 2013 года стояла Краснознаменная группа, - Прим. Ред.). Он появился в 2004 году и практически каждый год в него вносятся изменения. Без ремонта гидротехнического сооружения работы по восстановлению Краснознаменной группы проводить просто опасно. Это нарушение федерального законодательства. Нам необходимо в бюджете предусмотреть более 60 миллионов рублей полностью на восстановление гидротехнического сооружения. После этого только можно будет вести речь о том, надо ли там нагрузку увеличивать (устанавливая Краснознаменную группу, - Прим. Ред.). Возможно, мы проведем общественное обсуждение, чтобы выбрать иное место для восстановления Краснознаменной группы. Сейчас она лежит на складах на предприятии. Пока желающих проводить работы просто не нашлось.

10 февраля в этом же зале прошла инаугурация Алексея Орлова в должности главы города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЗАСТРОЙКУ ПАРКА МАЯКОВСКОГО

- Никто ничего там застраивать не будет. Парк сохранится в своих границах. Я послушал в среду руководителя парка. Есть хорошая концепция развития. Будем проводить большое рабочее совещание по нему. Развитие парка потребует и бюджетных вложений, и вложений из внебюджетных источников.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

- Повышения платы за проезд в общественном транспорте в этом году не будет точно. Это полномочия Региональной энергетической комиссии, но в этом году тариф повышать не будем.

Пресс-конференция длилась почти полтора часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ПОТОП В ПАРКЕ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

- Произошло очень резкое таяние большого количество снега. Идет переполнение дренажей. Знаете, парки Санкт-Петербурга почти на месяц закрываются до высыхания. Все предусмотренные проектом работы (по благоустройству парка, - Прим. Ред.) в прошлом году были выполнены в строгом соответствии с проектом. Будем оценивать, как парк пережил зиму - соблюдены ли технологии, или это просто природа.

ПРО ЗАКРЫТИЕ БЛЮХЕРОВСКОГО МОСТА НА РЕМОНТ

- Если в этом году не отремонтируем мост, то через два года его закроем. Он уже в опасном состоянии находится. Технология предполагает полное закрытие моста. Его нужно будет закрыть в летний период, когда нагрузка на улично-дорожную сеть меньше становится. Основная тема сейчас - организовать нормальное движение по другим улицам. Мы жителей подготовим.