Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для восстановления Краснознаменной группы

Краснознаменная группа была демонтирована в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, грядущим летом Краснознаменная группа все же не вернется на Плотинку в Екатеринбурге. А все потому, что заниматься этим просто некому. Накануне мы писали, что мэрия разместила на сайте Госзакупок тендер на капитальный ремонт в плотине Городского пруда, который включает в себя и восстановление Краснознаменной группы.

Все работы оценивались в 4,7 миллиона рублей, а возвращение памятника в 1,3 миллиона. Закончить ремонт подрядчик должен был бы к 15 июля. Конкурс проводился с 19 марта. А сегодня утром администрация города объявила результаты аукциона. Оказалось, что никто не победил, потому что никто и не заявился.

- В связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки, конкурс объявлен не состоявшимся, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Это была уже вторая попытка определить подрядчика, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Вследствие отсутствия заинтересованности подрядчиков в выполнении работ на данном сложном объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа.

Ранее в мэрии объясняли, что плотина это памятник истории, поэтому ремонтом на ней может заниматься только организация, имеющая лицензию для работы на зданиях-памятниках.

Краснознаменная группа была установлена на Плотинке еще в 1973 году за вклад Свердловска в победу в Великой Отечественной войне. Ее демонтировали в 2013 году, чтобы поставить вместо нее часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. После Олимпиады часы убрали, но Краснознаменную группу не вернули. Многие екатеринбуржцы, среди которых известные люди, настаивают на возвращении памятника на историческое место.