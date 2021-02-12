Судьба Краснознаменной группы вновь вернулась в повестку Екатеринбурга. До 2013 года она стояла на Плотинке, но потом была демонтирована. На ее месте установили часы, отсчитывающие время до начала Олимпийских игр в Сочи. Когда игры закончились, часы убрали, но Краснознаменную группу на место не поставили. Во вторник, 9 февраля, новый мэр Алексей Орлов упомянул, что, возможно, вернут ее уже не на то место, где она стояла изначально.- Давайте еще раз посмотрим, на том ли самом месте она должна быть установлена или есть другие решения? Необходимо учесть мнение большинства, - сказал тогда Алексей Орлов.Эти слова не остались незамеченными жителями города. В частности почетный гражданин Екатеринбурга и легендарный врач Семен Исаакович Спектор написал мэру письмо, в котором выступил за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место.- Я и многие другие ветераны Екатеринбурга оказались удивлены вашими словами о возможном пересмотре решения о возвращении Краснознаменной группы с Орденом Ленина, - написал Семен Спектор. - Краснознаменная группа это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознаменной группы собирались ветеранскими организациями. Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа.Семен Спектор в письме напомнил, что предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее заявляли, что Краснознаменная группа будет восстановлена на прежнем месте.- Выражаю надежду, что справедливость восторжествует и народный памятник вернется в своем первоначальном виде на историческое место, - добавил Семен Исаакович.СПРАВКА «КП»:Семен Спектор родился в 1936 году на Украине. В 5 лет с семьей попал в зону немецкой оккупации. Три года провел в гетто. В 1961 году он поступил в Свердловский государственный медицинский институт. В 1973 году возглавил госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге. В 1993 году ему присвоили звание Почетного гражданина Екатеринбурга, а в 2001 – почетного гражданина Свердловской области. Также он был награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.