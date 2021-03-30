На сайте Госзакупок появился тендер с работами по восстановлению Краснознаменной группы в Екатеринбурге

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга через сайт Госзакупок ищет компанию, которая проведет капитальный ремонт в плотине Городского пруда. Речь идет о павильоне подъемных механизмов. Начальная цена тендера – порядка 4 миллионов 702 тысяч рублей. Накануне был последний день, когда подрядчики могли подавать заявки.

Работы должны быть закончены не позднее 15 июля. Среди прочего рабочие должны будут отремонтировать кровлю павильона и фасады, сделать ограждение смотровой площадки в павильоне. Но интереснее всего выглядит пункт «Восстановление краснознаменной группы».

Таблица из технического задания тендера.

В самой мэрии пока не прокомментировали эту информацию. Но в обосновании цены контракта сообщается, что восстановление краснознаменной группы будет стоить порядка 1 миллиона 347 тысяч рублей.

Добавим, что Краснознаменная группа была установлена на Плотинке еще в 1973 году в честь награждения города Орденом Ленина. Его столица Урала заслужила за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В 2013 году Краснознаменную группу демонтировали, чтобы установить на ее месте часы, отсчитывающие время до начала Олимпиады в Сочи. Однако после того, как часы были убраны, Краснознаменная группа на место не вернулась. В прошлый раз о ней вновь заговорили, когда новый мэр Алексей Орлов сказал, что она может вернуться и не на то место, где стояла изначально.

- Давайте еще раз посмотрим, на том ли самом месте она должна быть установлена или есть другие решения? Необходимо учесть мнение большинства, - сказал 9 февраля Алексей Орлов.

Впоследствии в мэрии уточнили, что сейчас разработаны проектные документы, которые уже прошли государственную экспертизу.

- Планируется объявление конкурса на проведение работ, - уточнили в администрации города. – Отметим, что плотина является памятником истории Екатеринбурга, поэтому ее ремонт может проводиться только организациями, имеющими лицензию для работы на зданиях-памятниках.