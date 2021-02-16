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Мэрия Екатеринбурга назвала условие для возврата Краснознаменной группы на Плотинку

Городская администрация ответила легендарному врачу Семену Спектору на призыв вернуть памятник на историческое место, который он направил новому мэру Алексею Орлову
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В мэрии отметили, что прежде чем возвращать памятник, нужно отремонтировать машинное отделение плотины под ним.

В мэрии отметили, что прежде чем возвращать памятник, нужно отремонтировать машинное отделение плотины под ним.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлой недели почетный гражданин Екатеринбурга, врач Семен Спектор, написал в адрес мэра Алексея Орлова обращение. В нем он призвал вернуть памятник Краснознаменная группа на историческое место – на Плотинку в центре города.

Дело в том, что 9 февраля, выступая перед депутатами Гордумы, новый глава города упомянул, что, возможно, памятник будет перенесен в другое место, которое будет выбрано с «учетом мнения большинства».

Сама Краснознаменная группа была демонтирована с Плотинки в 2013 году. На ее месте были установлены часы, отсчитывающие время до начала Олимпийских игр в Сочи. Но когда игры прошли, часы убрали, а Краснознаменная группа не вернулась.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в мэрии Екатеринбурга ответили на обращение Семена Исааковича. Так, по данным администрации города для возвращения Краснознаменной группы на изначальное место предварительно потребуется провести ремонт машинного отделения плотины, над которым памятник и стоял.

- В настоящее время разработаны проектные документы, которые прошли государственную экспертизу, - пояснили в администрации города. - Планируется объявление конкурса на проведение работ. Отметим, что плотина является памятником истории Екатеринбурга, поэтому ее ремонт может проводится только организациями, имеющими лицензию для работы на зданиях-памятниках.

Лишь после того, как будет завершен ремонт и специалисты, занимающиеся охраной памятников, дадут добро, смогут начаться работы по монтажу Краснознаменной группы, уточняется в ответе. Однако место ее установки все равно может в итоге оказаться иным.

- Решение о возвращении Краснознаменной группы на историческое место или на другую площадку будет принято после широкого общественного обсуждения, - добавили в мэрии.

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