Мэрия Екатеринбурга назвала условие для возврата Краснознаменной группы на Плотинку

В мэрии отметили, что прежде чем возвращать памятник, нужно отремонтировать машинное отделение плотины под ним. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлой недели почетный гражданин Екатеринбурга, врач Семен Спектор, написал в адрес мэра Алексея Орлова обращение. В нем он призвал вернуть памятник Краснознаменная группа на историческое место – на Плотинку в центре города.

Дело в том, что 9 февраля, выступая перед депутатами Гордумы, новый глава города упомянул, что, возможно, памятник будет перенесен в другое место, которое будет выбрано с «учетом мнения большинства».

Сама Краснознаменная группа была демонтирована с Плотинки в 2013 году. На ее месте были установлены часы, отсчитывающие время до начала Олимпийских игр в Сочи. Но когда игры прошли, часы убрали, а Краснознаменная группа не вернулась.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в мэрии Екатеринбурга ответили на обращение Семена Исааковича. Так, по данным администрации города для возвращения Краснознаменной группы на изначальное место предварительно потребуется провести ремонт машинного отделения плотины, над которым памятник и стоял.

- В настоящее время разработаны проектные документы, которые прошли государственную экспертизу, - пояснили в администрации города. - Планируется объявление конкурса на проведение работ. Отметим, что плотина является памятником истории Екатеринбурга, поэтому ее ремонт может проводится только организациями, имеющими лицензию для работы на зданиях-памятниках.

Лишь после того, как будет завершен ремонт и специалисты, занимающиеся охраной памятников, дадут добро, смогут начаться работы по монтажу Краснознаменной группы, уточняется в ответе. Однако место ее установки все равно может в итоге оказаться иным.

- Решение о возвращении Краснознаменной группы на историческое место или на другую площадку будет принято после широкого общественного обсуждения, - добавили в мэрии.

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