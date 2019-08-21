«Проспект Ленина надо будет сузить на год»: на что Екатеринбургу придется пойти ради второй ветки метро

ВТОРАЯ ВЕТКА ПРОЙДЕТ НАД ПЕРВОЙ

Если на станции метро «Площадь 1905 года» спуститься по эскалатору и пройти по платформе вперед, то можно упереться в стену с рекламным баннером, а прямо в ней заметить небольшую дверь. Простых горожан, не сотрудников метро, за нее не пускают, но сегодня для журналистов сделали исключение.

Внутри идеальная декорация для кино – огромная комната со сводчатым потолком и низким полом. По стенам, покрытым чем-то вроде ржавчины, ручьем стекает вода, на арках белеют мягкие грибковые шапки. Пока стоишь на платформе, дышишь свежим фильтрованным воздухом, который поступает с поверхности. Но стоит зайти за дверь и в нос ударяет букет из ароматов сырости и плесени.

Вид у этого технологического помещения такой будто его давно забросили, оставив в прошлом. Иронично, что сами сотрудники станции называют дверь, за которой оно скрывается, «дверью в будущее».

Это технологическое помещение находится на станции «Площадь 1905 года». Здесь появится эскалатор, ведущий на станцию второй ветки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это натяжная камера. Внутри будет располагаться эскалатор, ведущий на станцию второй ветки метро, - объяснил Николай Сметанин, председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга.

Технологическое помещение создавалось вместе со станцией – на перспективу, отмечают сотрудники метро. Сейчас оно вообще никак не используется.

Сотрудники мэрии сегодня показали, где первая ветка метро соединится со второй и третьей ветками.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРКОВКА ЗАНЯЛА МЕСТО ПОД СТАНЦИЮ

К платформе подъезжает новенький состав метро. Это один из тех, за покупку которых горожанам теперь приходится рассчитываться рублем – чтобы покрыть расходы, к стоимости билета в метро добавили 4 рубля.

Мы занимаем пустой первый вагон. Остальные пассажиры занимают следующие вагоны. Поезд трогается, но через несколько минут останавливается прямо посреди туннеля.

Сквозь стеклянную дверь видно, что пассажиры в других вагонах переглядываются, пытаясь понять, что же произошло. Голос из громкоговорителя их успокаивает: «Вагон остановился по техническим причинам. Через три минуты мы продолжим движение»

Этой «технической причиной» стала демонстрация той точки в туннеле, на которой первая ветка метро соединится уже с третьей веткой. Журналистам в первом вагоне открыли дверь и дали бегло поснимать это место. Чем же оно примечательно? Здесь, как объясняют сотрудники мэрии, туннель становится немного шире. Так специально сделали еще 30 лет назад, чтобы однажды подсоединить его к будущей третьей ветке.

Обновленная карта всех трех линий метро Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Тут есть боковые станционные тоннели, которые были специально пройдены, чтобы в будущем не ограничивать движение поездов, – объясняют сотрудники мэрии. – Здесь разместится станция третьей ветки метро «Бажовская». Она сейчас стратегически важна.

Вскоре двери закрываются, и состав трогается дальше. На «Чкаловской», оформленной под салон самолета, мы выходим на поверхность, чтобы посмотреть на то же самое место, которое только что видели, но с поверхности.

Для этого приходится проехать пару остановок в сторону центра города, ведь находится эта стратегически важная часть туннеля практически под пересечением улиц 8 Марта и Большакова.

А это парковка на Большакова - 8 Марта. Построить тут вестибюль пересадочной станции между первой и третьей веткой запланировали давно. Но участок земли каким-то образом оказался в частных руках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Как видите, сейчас здесь автомобильная парковка, – отметил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Земля оказалась в руках частного лица, и сейчас город будет решать, как вернуть ее. Станция внизу подготовлена к дальнейшему строительству. Сейчас будем ждать решения суда, чтобы эти территории вернулись в город, и началось строительство. Другого такого участка на 8 Марта-Куйбышева нет. А уходить на «Чкаловскую» станцию и дороже, и при этом мы исключаем пересадочные узлы.

Кстати, ранее на этом же месте застройщики хотели возвести два 18-этажных дома. Но мэрия им этого не позволила, так как тут должна появиться входная группа на станцию.

Что же до всей третьей линии метро, то по обновленному плану она пройдет с юго-запада города на северо-восток. С Академического микрорайона на Шарташ. Она будет насчитывать 10 станций. Но сейчас третья линия только в разработке. Даже о проектировании речи не идет.

НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА МОГУТ СУЗИТЬ ДВИЖЕНИЕ

Вторая ветка, напротив, все ближе к началу строительства. Если вкратце, то длина ее 12 километров, станций будет 11. Протянется она с запада на восток, а с первой веткой пересечется на «Площади 1905 года» в той самой комнате с плесенью на стенах. Плесени, понятно, к тому моменту уже не будет.

Правда, не все станции появятся сразу на второй ветке. Как минимум четыре из них пока запроектированы лишь на перспективу. Это «Металлургическая» на улице Викулова, «Уральских коммунаров» на Московской, «Театральная» на Луначарского и «Втузгородок».

Кстати, на Викулова и на Московской, чтобы построить станции, придется временно пожертвовать двумя скверами, так как выходы на поверхность разместятся именно на их территории. Речь идет о сквере на перекрестке Викулова - Крауля и сквере между проспектом Ленина и Дворцом Молодежи, который был благоустроен к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Сквер на перекрестке улиц Викулова-Крауля может временно исчезнуть из-за строительства станции второй ветки метро.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, выход из метро на станции «Театральной» расположится на проспекте Ленина, аккурат между Оперным театром и зданием УрФУ.

- Один из вариантов - делать выход на поверхность на месте памятника Свердлову, - рассказал Александр Высокинский. - Когда говорим о таких частях города, где плотная застройка, то строительство там идет шахтным способом. Строители снизу на поверхность выходят, но на земле котлован все равно нужен, хотя он и будет меньше, чем если строить не шахтным способом. При наличии финансирования это работы на год. Придется, вероятно, сузить проспект Ленина, сделать временное сужение.

О строительстве второй ветки метро пока речи не идет. Сначала городу надо закончить работы по ее проектированию. Без этого денег государство на вторую ветку нашему городу не выделит, отметили в мэрии.

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