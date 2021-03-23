Екатеринбург сменит Хабаровск на изображении пятитысячной купюры

Купюры будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настала очередь Екатеринбурга появиться на денежной купюре, причем, с самым большим номиналом. В юбилейный для уральской столицы 2023-й год ее вид появятся на пятитысячной банкноте, откуда уберут Хабаровск. Новый дизайн разрабатывают уже сейчас.

Также сменят «прописку» почти все остальные номиналы банкнот. На 10-ти рублевой купюре вместе Красноярска появится Новосибирск, на 500-рублевой денежке Архангельск сменит Пятигорск, 1000 рублей будет посвящена не Ярославлю, а Нижнему Новгороду.

Неизменными останутся только две банкноты с изображением городов: 50 рублей (Санкт-Петербург) и 100 рублей (Москва).

Купюры будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены изображенные города.

После выпуска обновленных денежных средств старые банкноты также будут ходить в обращении.

- Они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями, - рассказал заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев.

Алексеев пояснил, что в 1990-е годы, когда создавался дизайн образцов банкнот 1997 года, федеральных округов в России еще не было.

- Сейчас ни один из городов Северокавказского, Приволжского и Уральского Федерального округов не отображен на купюрах. В целях равномерного представления крупных регионов нашей страны Банк России принял решение о размещении на модифицированных банкнотах изображений городов этих федеральных округов и их достопримечательностей, - сказал заместитель председателя Банка России.