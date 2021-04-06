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Певица лейбла Black Star Клава Кока исполнила мечту девочки из детдома Псковской области. Сирота мечтала увидеть свою любимую исполнительницу и не смогла сдержать слез, когда попала в гримерку после концерта.

- Ты чего плачешь? - спросила Кока фанатку.

- От счастья, - ответила заплаканная девочка.

Отметим, что концерт Клавы Коки и Niletto в Пскове закончился скандалом. А все потому, что поклонники молодых артистов на радостях от встречи с кумирами забыли про коронавирусные ограничения.

В Псковской области действуют жесткие ограничения: разрешено использовать только 50% посадочных мест. Организаторы концерта обещали, что на танцполе поставят стулья. Правда, на видеозаписях с выступления артистов видно, что никакой социальной дистанции в зале по факту не соблюдали.

Напомним, что Клава Кока заменила Инстасамку в озвучке мультфильма "100% Волк".

- Я хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты, - говорила Клава Кока.

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