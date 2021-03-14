Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество14 марта 2021 16:49

Клава Кока стала актрисой дубляжа иностранного мультфильма

Певица считает, что это был очень интересный опыт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Сама Клава Кока считает, что она не похожа на своего персонажа

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица из Екатеринбурга Клава Кока раскрыла подробности своего нового проекта: уральская звезда выступила в качестве актрисы дубляжа, она озвучила одну из главных героинь в иностранном мультфильме «100% волк». В историях в Instagram знаменитость не скрывает своих восторженных эмоций.

- Конечно, героиня немного не похожа на меня по типажу и характеру, мне приходилось кричать и быть немного стервочкой, но это был очень интересный опыт, - делится впечатлениями Клава Кока.

Также певица выложила короткий отрывок с персонажем, голосом которого она стала. Добавим, что в мультфильме задействованы голоса других звезд: телеведущей и певицы Ольги Бузовой и шоумена Александра Гудкова.