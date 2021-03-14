Клава Кока стала актрисой дубляжа иностранного мультфильма

Сама Клава Кока считает, что она не похожа на своего персонажа Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица из Екатеринбурга Клава Кока раскрыла подробности своего нового проекта: уральская звезда выступила в качестве актрисы дубляжа, она озвучила одну из главных героинь в иностранном мультфильме «100% волк». В историях в Instagram знаменитость не скрывает своих восторженных эмоций.

- Конечно, героиня немного не похожа на меня по типажу и характеру, мне приходилось кричать и быть немного стервочкой, но это был очень интересный опыт, - делится впечатлениями Клава Кока.

Также певица выложила короткий отрывок с персонажем, голосом которого она стала. Добавим, что в мультфильме задействованы голоса других звезд: телеведущей и певицы Ольги Бузовой и шоумена Александра Гудкова.