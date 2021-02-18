«Мне тебя жаль»: Клава Кока отказалась от сотрудничества с Инстасамкой, которая вышвырнула за дверь визажистов

Фото: Instagram/klavacoca и Instagram/instasamka

Певица из Екатеринбурга Клава Кока осудила 20-летнюю блогершу Инстасамку за скандал с визажистами. Накануне рэперша Дарья Зотеева выложила в Instagram видео, где она выгоняет из дома девушек, которые пришли делать ей макияж. Причиной конфликта стало опоздание визажистов на работу. Звезда соцсети (у Дарьи Зотеевой в Instagram 3,8 мл. подписчиков – прим.ред.) обматерила их, называя «нищим обслуживающим персоналом», выбросила вещи из квартиры и публично сожгла предназначенный гонорар.

- Это был последний раз, когда я в свою сторону терпела неуважение и опоздания, - кричала блогерша. - Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России, и чтобы еще раз кто-то позволил себя так вести, опаздывать хоть на минуту ко мне, я буду просто выгонять. Хочу обратиться ко всем, кто так относиться к своей работе. Вы, обслуживающий персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы плохо живете. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть.

Артистка Black Star Клава Кока тут же отреагировала на поступок рэперши. В своем Instagram певица заявила, чтобы Зотеева больше не рассчитывала на «фит» (совместная работа – прим.ред.), а также раскритиковала поведение Инстасамки.

- Я хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты, - говорит Клава Кока.

Вокруг блогерши Инстасамки постоянные скандалы. Например, в 2019 году она заявила об ограблении. По ее словам, воры унесли из квартиры четыре миллиона рублей. Однако, все это оказалось фейком.