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Онкология – страшный диагноз в любом возрасте. К сожалению, медицина так и не нашла лекарства, которое бы защищало от раковых клеток или на все 100% останавливало их распространение. В Свердловской области тысячи людей обивают пороги диспансеров в надежде получить квалифицированную помощь. Но бывает и так, когда заболевание выявляют слишком поздно и счет жизни уже идет на минуты.

«Комсомолка» вспоминает истории трех девушек, которые до последнего вздоха боролись с недугом.

ЗАЧЕМ МНЕ БОЛЬНАЯ ЖЕНА?!

У 36-летней жительницы Серова выявили онкологию в конце 2019 года, опухоль была на третьей стадии. Врачи давали надежду на выздоровление, но она стоила больших денег.

- Меня беспокоили выделения, но врачи сказали, что это всего лишь воспаление. Мы с мужем пропили курс антибиотиков. Лечение не дало результата, тогда меня положили в больницу, где вскоре диагностировали рак шейки матки, - с горечью рассказывала «КП» Ирина.

Ее отправили в екатеринбургский онкоцентр, но пока шли обследования, опухоль разрослась. Затем пошли курсы химиотерапии, из-за них Ирина сильно похудела, выпали волосы. В семье у Елизаровых начался разлад на фоне проблем со здоровьем.

- Муж сказал, мол зачем мне больная жена, а потом ушел от меня. Я осталась с ребенком от первого брака. Сын сейчас в шестом классе и очень сильно мне помогает. Хочу увидеть, как мой мальчик взрослеет, - говорила Ирина.

Ирина не успела собрать деньги на лечение в Израиле. Фото: предоставлено родственниками

За полтора года у Ирины было восемь курсов химио и лучевой терапии. В первый год женщине удалили матку, но метастазы пошли дальше. Бесплатное лечение не принесло прогресса в борьбе с раком. После этого она пыталась собрать деньги на лечение в Израиле, но было слишком поздно.

После нескольких месяцев лечения Ирина умерла.

СТРАДАЛА, НО НЕ БОЯЛАСЬ

После публикации «КП» история Дарьи Антроповой облетела всю страну. В апреле 2020 года женщина узнала, что ее полгода лечили не от той болезни.

- Меня зовут Даша Антропова, мне 34 года, - начинала свой рассказ Дарья. - В мае 2019-го у меня появилась шишка в ягодичной области, мне было очень больно сидеть и ходить. МРТ выявило опухоль. Я бегом помчалась к онкологам, в наш Свердловский областной онкологический центр, где была взята трепанобиопсия пораженной части.

Затем Дарью отправили лечиться в гематологический центр на базе больницы № 7, назначили четыре курса химиотерапии.

- После первого курса вроде стало легче, но потом боли возобновились, и опухоль выросла в 1,5 раза! Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга. Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – писала в своем Instagram Дарья.

Узнав неутешительные новости, врачи решили «добить» Антропову и предложили ей ампутацию ноги и половину таза. Но даже после такой операции гарантий на жизнь никто не давал. Прошло три месяца, прежде чем друзья Дарьи нашли для нее частную клинику, которая предложила ей новое лечение.

Дарья проходила лечение в частной московской клинике, но врачи уже были бессильны. Фото: Instagram

Мне довелось лично общаться с Дарьей по переписке. Но утром 5 июня ее муж сообщил, что супруга скончалась у него на руках. Это произошло в поезде, когда пара возвращалась из Москвы в Екатеринбург.

- Ей было больно, но не страшно, - рассказывает супруг Дарьи. - Силой воли вырвав себя из бредового состояния, Даша попросила переложить ее на другую полку, чтобы увидеть природу - пролетающий за окном изумрудный лес и голубое с розовым небо заката. Даша уснула и через какое-то время ее доброе и сильное сердце остановилось. Если бы они опознали врага вовремя, сейчас бы Даша ходила и дышала бы летом. Пусть другим повезет больше нас, и они извлекут нужный урок: не тратьте время зря, если заболели, и в провинции сложные виды рака лечить не умеют.

СМЕРТЬ В ПАНДЕМИЮ

История 23-летней Динары Мурадовой пришлась на пик пандемии коронавируса. Девушка с отличием окончила медицинский и надеялась стать первоклассным врачом. Но лейкоз поставил крест на планах.

Динаре Мурадовой было 23 года, в этом году она получила диплом стоматолога. Фото: СОЦСЕТИ

- В начале июля ее выписали домой, но она почувствовала недомогание. 13 июля сдала в платной клинике тест на COVID-19, и 15 июля пришел положительный результат. В ночь на 16 июля сделала КТ легких – выявили одностороннюю пневмонию в легкой форме. Пришлось лечь в стационар больницы № 24, но на фоне коронавируса произошел повторный рецидив лейкоза. Она хотела обратно попасть в отделение в «семерке», но туда не пускают без отрицательного мазка на COVID-19, - пояснила сестра Динары Эльвира Мурадова.

Днем 28 июля Эльвира сообщила, что ее сестра скончалась.

- Динары с нами больше нет. Спасибо за помощь, у нас на руках было все, но слишком поздно. Деньги переведем в фонд помощи таким же людям, - написала в своем Instagram сестра Динары.