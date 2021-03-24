Mr.Credo раскритиковал Евгения Ройзмана и заявил, что фонд «Город без наркотиков» появился благодаря певцу

Артист пригрозил больше не приезжать в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкант Александр Махонин, который в 90-х и начале 2000-х был широко известен под псевдонимом Mr. Credo, обрушился с резкой критикой в адрес бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

На Урале Ройзман известен как один из основателей фонда «Город без наркотиков». Александр Махотин, который в 90-е и начале «нулевых» жил в уральской столице, обвинил сотрудников фонда в том, что они сами были причастны к наркоторговле.

- «Фонд без наркотиков» занимался незаконной прослушкой телефонов! Прослушивал и мой... видимо. Распространяли слухи по Екб, что я занимаюсь продажей наркотиков??? А мне кажется, он сам «барыжил», - написал музыкант.

Также, по словам Александра Махотина, идея создания фонда «Город без наркотиков» пришла Евгению Ройзману после успеха проекта Mr. Credo.

- Он увидел, что моя «тема» катит (более 60 концертов в Европе и других странах) в мировом масштабе, взял идею перевернул, об-л (нецензурное слово, близкое по смыслу к слову испортил. – Прим. Ред.) и на гребне сточных - канализационных вод - вышел из тени, - написал музыкант.

Также Александр Махотин утверждает, что ему поступали угрозы из-за того, что в своих песнях он пел про наркотики.

Музыкант пригрозил больше никогда не приезжать в Екатеринбург.

- Если «членистоногие» будут у вас хороводы с Ройзманом водить на площадях - я к вам больше ни ногой.

Очевидно, здесь музыкант имел ввиду новость про то, что «Фонд Ройзмана» начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ».

Данные посты были размещены в группе Mr.Credo (Мистер Кредо) Ч@родей Vexilloid во «Вконтакте». Сообщество позиционирует себя как официальный паблик музыканта, ссылка на него, в частности, есть на сайте mistercredo.com.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» попытался связаться с Александром Махотиным. Но на неоднократные звонки и сообщения в мессенджере Mr. Credo не ответил. Позже во время обсуждения этой темы в своем паблике, артист ответил, что комментариев по поводу этой темы не дает.

- Не нужно слов, ведь все понятно, - ответил Mr.Credo журналисту «КП».

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