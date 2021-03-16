Уехал в лес и не вернулся: под Екатеринбургом отец расчленил сына

Фото: отряд "Лиза Алерт"

В Верхней Пышме нашли тело 35-летнего Леонида Протасевича, пропавшего 10 марта. Смерть мужчины подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт», который занимался поисками свердловчанина.

По предварительной информации, Леонид стал жертвой родного отца. Причиной для жестокой расправы могла стать дележка жилплощади. Отмечается, что Леонида сначала убили, а после расчленили. Таким образом отец пытался скрыть следы преступления.

- Мужчина поехал в лес на заготовку дров вместе со своим отцом. Этим делом они промышляли давно. Так как семьи проживали в одном доме, у них неоднократно возникали конфликты на почве деления жилплощади. Последняя подобная ссора и стала причиной смертельного исхода «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Леонид пропал 10 марта. Фото: отряд "Лиза Алерт"

В пресс-службе свердловского главка полиции и СУ СКР региона пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге арестовали автомеханика, который расчленил друга и еще сутки варил тело до «состояния тушенки».

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