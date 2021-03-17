Останки нашли у озера: следователи рассказали, как житель Верхней Пышмы расчленил сына

Причиной для жестокой расправы могла стать дележка жилплощади.Фото: СОЦСЕТИ

В Следственном комитете впервые прокомментировали жестокое убийство 35-летнего Леонида Протасевича. Мужчина стал жертвой родного отца, в силовых структурах подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что уральца расчленили в лесу. Причиной для расправы стала личная неприязнь.

Отец убил Леонида в лесу 10 марта, куда они выехали рубить деревья.

- Мужчина несколько раз ударил сына неустановленным предметом в область головы, причинив пострадавшему открытую черепно-мозговую травму. Желая сокрыть следы убийства, обвиняемый при помощи топора расчленил тело и укрыл останки на этом же участке леса, присыпав снегом, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Останки тела у озера Вашты спустя три дня нашел местный егерь, который знал о поисковой операции. Как позже выяснилось, предполагаемый убийца уже был судим за незаконную рубку леса. При задержании пытался ввести оперативников в заблуждение нелепой версией.

- Исходя из нее, мужчина отправился с сыном на заготовку дров на грузовике «ЗИЛ», - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - В лесу одно из спиленных деревьев якобы упало на сына, отчего он получил несовместимые с жизнью травмы. Испугавшись. что его обвинят в убийстве, он расчленил тело топором и спрятал в камышах, после этого отогнал машину на несколько километров от места расправы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», отцу Леонида грозит до 15 лет лишения свободы.